لم تستبعد دوناتا هوبفن، الرئيسة الجديدة لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم، إقامة بعض المباريات والمباريات الفاصلة النهائية لتحديد اللقب في بلدان أخرى مثل السعودية.

وقالت لصحيفة "بيلد آم سونتاج" اليوم الأحد، مع اقتراب بايرن ميونخ من التتويج بلقبه العاشر على التوالي "الدوري سيكون بالطبع أكثر جاذبية إذا كانت هناك منافسة في المقدمة".

وأضافت "إذا كانت المباريات الفاصلة ستساعد، فمن ثم سنتحدث في هذا الأمر. ولكن يجب علينا أيضا ألا ننسى أن بايرن ميونخ قام بعمل عظيم في السنوات الأخيرة".

ولم تستبعد هوبفن، التي تسلمت رئاسة الرابطة مع بداية العام خلفا لكريستيان سايفرت، إقامة مباريات خارجية، مثل كأس السوبر الإسباني في السعودية التي أقيمت بمشاركة 4 فرق.

وقالت "أي إجراء من شأنه أن يجلب لنا الأموال في المستقبل يجب أن يتناسب معنا. أعتقد أنه لا يمكنني استبعاد أي شيء بهذا الصدد الوقت الحالي".

الأسبوع الماضي، قالت رئيسة الرابطة إن البوندسليغا مهددة بخسائر تصل إلى 1.3 مليار يورو (1.49 مليار دولار) بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتريد هوبفن أيضا تطبيق سقف لرواتب اللاعبين المحترفين، حيث قالت إن الرياضة ستقدم لنفسها خدمة إذا تم وضع قواعد للرواتب.

وتتمنى التوصل لاتفاق مع الروابط الكبرى في أوروبا. وأضافت "ربما نكون متنافسين، ولكن لدينا مصالح مشتركة في النقاط الحاسمة".

ومع ذلك، أشارت هوبفن إلى أن النجوم الكبار يستحقون الأموال التي يحصلون عليها لأنهم ينتجونها بأنفسهم.

وختمت حديثها بالقول "بسببهم تذهب الجماهير للملاعب، وتشتري القمصان أو تدفع اشتراكات التلفزيون".