6 أرقام قياسية تنتظر رونالدو في عيد ميلاده الـ 37

يحتفل كريستيانو رونالدو اليوم بعيد ميلاده الـ 37، ويرتبط اسم النجم البرتغالي بالأرقام القياسية بعد نجاحه في تحطيم الكثير منها، غير أن أرقاما أخرى في انتظار تدوينها باسم "الدون".

رونالدو الفائز بـ 5 كرات ذهبية و5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، ولقب واحد على الأقل بدوري الدرجة الأولى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، لا يرضى بما تحقق، ويؤكد دائما أنه يتطلع لتحقيق المزيد رغم تقدمه في العمر.

واستعرض تقرير لصحيفة "ميرور" (Mirror) 6 أرقام قياسية يسعى رونالدو لبلوغها الفترة المقبلة.

بعد تسجيله 84 هدفا في 196 مباراة بالدوري الإنجليزي خلال فترته الأولى مع مانشستر يونايتد، سجل رونالدو 8 أخرى منذ عودته للنادي مطلع الموسم الحالي، وأحرز 311 هدفا في 292 مباراة بالدوري الإسباني على مدار 9 سنوات مع ريال مدريد.

يحتاج النجم البرتغالي الآن إلى 8 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح أول لاعب يسجل 100 هدف في إنجلترا وإسبانيا.

Remembering the time Cristiano Ronaldo scored this screamer against Atletico Madrid 🚀😲

(via @LaLiga) pic.twitter.com/S2mhTR8ZFN

— ESPN FC (@ESPNFC) February 5, 2022