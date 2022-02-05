6 أرقام قياسية تنتظر رونالدو في عيد ميلاده الـ 37

يحتفل كريستيانو رونالدو اليوم بعيد ميلاده الـ 37، ويرتبط اسم النجم البرتغالي بالأرقام القياسية بعد نجاحه في تحطيم الكثير منها، غير أن أرقاما أخرى في انتظار تدوينها باسم "الدون".

رونالدو الفائز بـ 5 كرات ذهبية و5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، ولقب واحد على الأقل بدوري الدرجة الأولى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، لا يرضى بما تحقق، ويؤكد دائما أنه يتطلع لتحقيق المزيد رغم تقدمه في العمر.

واستعرض تقرير لصحيفة "ميرور" (Mirror) 6 أرقام قياسية يسعى رونالدو لبلوغها الفترة المقبلة.

100 هدف إنجليزي إسباني

بعد تسجيله 84 هدفا في 196 مباراة بالدوري الإنجليزي خلال فترته الأولى مع مانشستر يونايتد، سجل رونالدو 8 أخرى منذ عودته للنادي مطلع الموسم الحالي، وأحرز 311 هدفا في 292 مباراة بالدوري الإسباني على مدار 9 سنوات مع ريال مدريد.

يحتاج النجم البرتغالي الآن إلى 8 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح أول لاعب يسجل 100 هدف في إنجلترا وإسبانيا.

Remembering the time Cristiano Ronaldo scored this screamer against Atletico Madrid 🚀😲 (via @LaLiga) pic.twitter.com/S2mhTR8ZFN — ESPN FC (@ESPNFC) February 5, 2022

أكبر فائز بالحذاء الذهبي

فاز مهاجم مانشستر يونايتد بالحذاء الذهبي لأول مرة عام 2008، ويضع نصب عينيه أن يصبح أكبر لاعب سنا يفوز بهذا اللقب متجاوزا هداف نادي ليستر، جيمي فاردي، الفائز بالجائزة عندما كان يبلغ سن الـ 33 عام 2020.

غير أن مهمة رونالدو لن تكون سهلة أمام اكتساح النجم المصري محمد صلاح سباق الهدافين حتى الآن بإحرازه 16 هدفا، مقابل 8 فقط لرونالدو.

أكبر من يحرز ثلاثية بالدوري الإنجليزي

سجل النجم البرتغالي ثلاثية واحدة فقط في فترته الأولى مع يونايتد، لكنه قد يصبح قريبا أكبر لاعب سنا يسجل ثلاثية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحمل الرقم القياسي حاليا مهاجم يونايتد السابق تيدي شيرينغهام الذي كان يبلغ 37 عاما و146 يوما، حين سجل ثلاثية ضد شيفيلد يونايتد عام 2003.

The greatest goalscorer in Champions League history 👑 Happy 37th Birthday, @Cristiano Ronaldo! 🎈#UCL pic.twitter.com/TSaCNatj2K — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 5, 2022

أكثر اللاعبين تتويجا بدوري الأبطال

فاز رونالدو بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا مع يونايتد قبل 14 عاما، حيث سجل هدفا رائعا ضد تشلسي في النهائي، وساعد فريق السير أليكس فيرغسون على التتويج بالكأس ذات الأذنين.

وبعد الانتقال إلى مدريد، عزز رونالدو رصيده بـ 4 ألقاب في دوري الأبطال أعوام 2014 و2016 و2017 و2018.

ويبتعد رونالدو بفارق لقب واحد عن أسطورة ريال مدريد، باكو خينتو، الذي حقق 6 كؤوس أوروبية.

أفضل هدافي مانشستر بدوري أبطال أوروبا

قد يكون رونالدو أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، لكنه ليس هداف يونايتد بهذه المسابقة.

ويعتبر رود فان نيستلروي أكثر اللاعبين تهديفا مع مانشستر في دوري الأبطال برصيد 35 هدفا في 43 مباراة.

وبعد تسجيل 6 أهداف هذا الموسم بدوري الأبطال، يبتعد رونالدو بفارق 15 هدفا عن رقم نيستلروي.

أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخبات

بعد المشاركة في 184 مباراة مع منتخب البرتغال، يحتاج رونالدو إلى 36 أخرى ليصبح اللاعب الأكثر تمثيلا على مستوى المنتخبات.