هل تكون "الثالثة ثابتة"؟.. مدرب السنغال يبحث عن تتويج منتظر بأمم أفريقيا من بوابة مصر

يتطلع مدرب منتخب السنغال أليو سيسي إلى نسيان خيبة الأمل في مباراتين نهائيتين بكأس الأمم الأفريقية وانتزاع اللقب أخيرا في المحاولة الثالثة عندما يلعب منتخب بلاده ضد مصر في النهائي غدا الأحد في ياوندي عاصمة الكاميرون.

وكان المدرب البالغ عمره 45 عاما قائدا للسنغال في نهائي 2002، لكنه أهدر ركلة الترجيح الحاسمة في الخسارة أمام الكاميرون، وبعد ذلك بعدة أشهر قاد الفريق إلى ربع نهائي كأس العالم في اليابان وكوريا الجنوبية.

Senegal has been to the grand finale of the AFCON on three occasions.

2002

2019

2021

Aliou Cisse led all. 2002 as captain and the others as the head coach. LEGEND pic.twitter.com/gl5ecsx5gk

