هل تكون "الثالثة ثابتة"؟.. مدرب السنغال يبحث عن تتويج منتظر بأمم أفريقيا من بوابة مصر

يتطلع مدرب منتخب السنغال أليو سيسي إلى نسيان خيبة الأمل في مباراتين نهائيتين بكأس الأمم الأفريقية وانتزاع اللقب أخيرا في المحاولة الثالثة عندما يلعب منتخب بلاده ضد مصر في النهائي غدا الأحد في ياوندي عاصمة الكاميرون.

وكان المدرب البالغ عمره 45 عاما قائدا للسنغال في نهائي 2002، لكنه أهدر ركلة الترجيح الحاسمة في الخسارة أمام الكاميرون، وبعد ذلك بعدة أشهر قاد الفريق إلى ربع نهائي كأس العالم في اليابان وكوريا الجنوبية.

Senegal has been to the grand finale of the AFCON on three occasions. 2002

2019

2021 Aliou Cisse led all. 2002 as captain and the others as the head coach. LEGEND pic.twitter.com/gl5ecsx5gk — Saddick Adams (@SaddickAdams) February 2, 2022

وتولى سيسي تدريب السنغال وقادها إلى نهائي كأس الأمم في 2019، لكنه خسر أمام الجزائر في القاهرة بهدف نظيف.

One word for Aliou Cisse pic.twitter.com/ki1g9UDCoP — Omutegeke 🇺🇬 (@CliveKyazze) February 2, 2022

ولم تبلغ السنغال نهائي كأس الأمم سوى في هاتين المرتين رغم أن ظهورها الأول في البطولة يعود إلى 1965.

ويعد سيسي واحدا من المدربين الأطول بقاء مع منتخباتهم في الكرة الأفريقية، حيث تولى تدريب السنغال في 2015 وقادها إلى نهائيات كأس الأمم في جميع النسخ منذ ذلك الحين، إضافة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

كما يعتبر سيسي نموذجا للاتجاه المتزايد بالاعتماد على مدربين محليين في أفريقيا، لكن الأمور لم تكن سهلة دوما لمدافع باريس سان جيرمان وبرمنغهام سيتي وبورتسموث السابق.

وقال ساديو ماني بعد فوز السنغال 3-1 على بوركينا فاسو في قبل النهائي يوم الأربعاء الماضي "أعتقد أنه يستحق كل هذا النجاح لأنني لم أر مدربا تعرض لانتقادات مثله في حياتي ورغم ذلك لا يستسلم".

وأضاف "نود تحقيق اللقب من أجل بلادنا ولأجله، لأنه يستحق ذلك بعد كل ما قدمه كلاعب والآن كمدرب".

وقاد سيسي السنغال لصدارة تصنيف المنتخبات الأفريقية، لكن رغم وجود لاعبين مثل ماني وكاليدو كوليبالي والحارس إدوار مندي لم يفز الفريق بلقب المونديال الأفريقي.

Dakar: Scenes after the Teranga Lions sealed #AFCON2021 final spot. It’s #TeamSenegal third appearance in the final: 2002, 2019 & 2021. Aliou Cisse was captain 20 years ago in Mali & in charge as they lost to Algeria last time in Egypt. Third time lucky?pic.twitter.com/mLJYb3adTN — Oluwashina Okeleji (@oluwashina) February 3, 2022

وقال سيسي "أملك مجموعة استثنائية لا تقهر، أعمل مع هذا الفريق منذ 6 أعوام، ولأول مرة أملك مجموعة مثل هذه من الناحية الذهنية، اللاعبون يستحقون اللقب حقا".