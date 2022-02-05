ميلانو حمراء.. ميلان يقلب الطاولة على إنتر في "ديربي الغضب"

قلب ميلان تأخره بهدفين أمام مضيفه إنتر ميلان إلى فوز مثير 2-1 اليوم السبت في المرحلة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وخيّم التعادل السلبي على المباراة الأخرى التي جمعت بين روما وضيفه جنوى.

وعلى ملعب جوزيبي مياتزا، تقدّم إنتر ميلان بهدف عن طريق الكرواتي إيفان بيريسيتش (38).

وفي الشوط الثاني تقمّص المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو دور البطولة، ورد بهدفين لميلان (75 و79).

وأنهى ميلان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ثيو هيرنانديز في الثواني الأخيرة.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 52 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة فقط خلف إنتر ميلان المتصدر.

جيرو أكل دي فري بهذا الالتفاف.. هدف يحسب 100/100 لجيرو pic.twitter.com/7j5mlgZVtx — Mustafa Farhat (@AcMustafaMilan) February 5, 2022

وعلى ملعب أولمبيكو، أنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ليو أوستيجارد لاعب جنوه في الدقيقة 69 ونيكولو زانيولو لاعب روما في الدقيقة الأخيرة.

ورفع روما رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس مقابل 14 نقطة لجنوه في المركز قبل الأخير.