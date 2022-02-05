فيديو يتصدر العناوين.. سخرية بيل من هازارد في مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

لا يفارق النجم الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد العناوين في العاصمة الإسبانية حتى عندما يجلس على مقاعد البدلاء.

وحصل هذا مرة أخرى في ملعب "سان ماميس" الخاص بفريق أتلتيك بلباو، الذي أقصى أول أمس الخميس "لوس بلانكوس" من كأس الملك بالفوز عليه بهدف نظيف في الوقت القاتل.

والتقطت الكاميرات بيل وهو يضحك بصوت عالٍ عندما عاد النجم البلجيكي إيدن هازارد إلى دكة البدلاء، بعد أن طلب منه الإيطالي كارلو أنشيلوتي الإحماء تمهيدا لإشراكه في المباراة.

وكان الدولي البلجيكي يستعد للمشاركة قبل أن يقرر المدرب عودته لمقاعد البدلاء، دون أن يخطو إلى أرض الملعب.

وعاد هازارد بعد ذلك للانضمام إلى زملائه، الأمر الذي أضحك الدولي الويلزي.

Lors du match d'hier soir Hazard était à l'échauffement depuis le début de la seconde mi-temps lorsque arrive la 75' le staff technique demande au belge de se rasseoir il ne rentrera pas. Gareth Bale rigole de la situation. pic.twitter.com/qhldv2Tcvi — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) February 4, 2022

وعلى أرض الملعب، كان ريال مدريد يعاني لتسجيل الأهداف، ومع ذلك لم يطلب من بيل إجراء الإحماء.

وينتهي عقد لاعب توتنهام السابق الصيف المقبل، ولم يلعب دقيقة واحدة للنادي منذ 28 أغسطس/آب الماضي.

وعندما سئل أنشيلوتي عن بيل كان جوابه "ليس لدي ما أقوله". وأضاف "لا يوجد لاعبون يعاقبون. (داني) سيبايوس و(جيسوس) فاييغو لم يلعبا أيضا. إنهما في مستوى الآخرين الذين لم يلعبوا"، في إشارة إلى بيل وهازارد.