شاهد- تأهل لنصف النهائي.. الأهلي يهزم مونتيري المكسيكي في مونديال الأندية

تأهل الأهلي المصري إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في الإمارات، وذلك عقب فوزه على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف اليوم السبت في الدور الثاني من البطولة.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد هاني الذي سجل هدف المباراة في الدقيقة الـ54.

وبهذا الفوز ضرب الأهلي موعدا مع فريق بالميراس البرازيلي في المباراة المقررة إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

وتأهل الأهلي لهذه البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، فيما تأهل مونتيري لهذه البطولة باعتباره بطلا لدوري أبطال الكونكاكاف.