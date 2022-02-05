شاهد- بينها اثنان عربيان.. أجمل أهداف الأدوار الإقصائية بكأس الأمم الأفريقية
5/2/2022
كثيرة هي الأهداف الجميلة والحاسمة التي شهدتها الأدوار الإقصائية لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تختتم غدا الأحد في الكاميرون.
ونشر الحساب الرسمي للبطولة القارية على تويتر تجميعة لأجمل 5 أهداف سجلت في هذه الأدوار والتي كان بعضها حاسما في تأهل فريقه للدور التالي.
- هدف يوسف مشنغاما لاعب منتخب جزر القمر بمرمى منتخب الكاميرون في ثمن النهائي
- هدف غابادينهو مهانغو مهاجم منتخب ملاوي بمرمى منتخب المغرب في ثمن النهائي
- هدف ساديو ماني مهاجم منتخب السنغال بمرمى بوركينا فاسو في نصف النهائي
- هدف يانيك بويلا لاعب منتخب غينيا الاستوائية بمرمى السنغال في ربع النهائي
- هدف يوسف المساكني مهاجم منتخب تونس بمرمى نيجيريا في ثمن النهائي
GOALS GALORE 🤩
The #TotalEnergiesAFCON2021 knockout stages have witnessed some stunning finishes 👌
Which one is your favourite? 🤔#AFCON2021 | @1xbet_ENG pic.twitter.com/G5OK8bnZNP
— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) February 4, 2022
المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي