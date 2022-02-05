كرة قدم

شاهد- بينها اثنان عربيان.. أجمل أهداف الأدوار الإقصائية بكأس الأمم الأفريقية

هدف المساكني الحاسم في مرمى نيجيريا من بين أجمل 5 أهداف في أدوار أمم أفريقيا الإقصائية (الفرنسية)
5/2/2022

كثيرة هي الأهداف الجميلة والحاسمة التي شهدتها الأدوار الإقصائية لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تختتم غدا الأحد في الكاميرون.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة القارية على تويتر تجميعة لأجمل 5 أهداف سجلت في هذه الأدوار والتي كان بعضها حاسما في تأهل فريقه للدور التالي.

  • هدف يوسف مشنغاما لاعب منتخب جزر القمر بمرمى منتخب الكاميرون في ثمن النهائي
  • هدف غابادينهو مهانغو مهاجم منتخب ملاوي بمرمى منتخب المغرب في ثمن النهائي
  • هدف ساديو ماني مهاجم منتخب السنغال بمرمى بوركينا فاسو في نصف النهائي
  • هدف يانيك بويلا لاعب منتخب غينيا الاستوائية بمرمى السنغال في ربع النهائي
  • هدف يوسف المساكني مهاجم منتخب تونس بمرمى نيجيريا في ثمن النهائي

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي