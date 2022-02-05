شاهد- بينها اثنان عربيان.. أجمل أهداف الأدوار الإقصائية بكأس الأمم الأفريقية

كثيرة هي الأهداف الجميلة والحاسمة التي شهدتها الأدوار الإقصائية لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تختتم غدا الأحد في الكاميرون.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة القارية على تويتر تجميعة لأجمل 5 أهداف سجلت في هذه الأدوار والتي كان بعضها حاسما في تأهل فريقه للدور التالي.

هدف يوسف مشنغاما لاعب منتخب جزر القمر بمرمى منتخب الكاميرون في ثمن النهائي

هدف غابادينهو مهانغو مهاجم منتخب ملاوي بمرمى منتخب المغرب في ثمن النهائي

هدف ساديو ماني مهاجم منتخب السنغال بمرمى بوركينا فاسو في نصف النهائي

هدف يانيك بويلا لاعب منتخب غينيا الاستوائية بمرمى السنغال في ربع النهائي

هدف يوسف المساكني مهاجم منتخب تونس بمرمى نيجيريا في ثمن النهائي