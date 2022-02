شاهد- بينها اثنان عربيان.. أجمل أهداف الأدوار الإقصائية بكأس الأمم الأفريقية

كثيرة هي الأهداف الجميلة والحاسمة التي شهدتها الأدوار الإقصائية لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تختتم غدا الأحد في الكاميرون.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة القارية على تويتر تجميعة لأجمل 5 أهداف سجلت في هذه الأدوار والتي كان بعضها حاسما في تأهل فريقه للدور التالي.

GOALS GALORE 🤩

The #TotalEnergiesAFCON2021 knockout stages have witnessed some stunning finishes 👌

