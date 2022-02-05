شاهد.. احتفال رونالدو الشهير بتسجيل الأهداف في أولمبياد بكين

يُنظر إلى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على أنهما شخصيتان مختلفتان تمامًا، لكن الرسائل الغاضبة التي كشف عنها مؤخرا من النجمين توضح أنهما متشابهان أكثر مما يعترفان به، غير أن رونالدو أكثر وضوحا.