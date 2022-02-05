كرة قدم

شاهد.. احتفال رونالدو الشهير بتسجيل الأهداف في أولمبياد بكين

Opening Ceremony - Beijing 2022 Winter Olympics Day 0
قفز رياضيان من الوفد البرتغالي المشارك للاحتفال على طريقة رونالدو الشهيرة "سوو" (غيتي)
4/2/2022

لفت الوفد البرتغالي المشارك في دورة الألعاب الشتوية "بكين 2022" الأنظار خلال تقديمه في حفل الافتتاح بعد احتفاله على طريقة النجم كريستيانو رونالدو.

وأثناء دخول الرياضيين البرتغاليين المشاركين في الأولمبياد الشتوية إلى الملعب الوطني المعروف بـ"عش الطائر"، قفز رياضيان من الوفد المشارك للاحتفال على طريقة رونالدو الشهيرة "سوو".

وأصبح احتفال رونالدو المميز بالأهداف علامة مسجلة باسمه، حيث يحرص نجم مانشستر يونايتد على الاحتفال بأهدافه الغزيرة بالطريقة نفسها منذ سنوات طويلة.

 

 

المصدر : وكالة سند