شاهد.. احتفال رونالدو الشهير بتسجيل الأهداف في أولمبياد بكين

لفت الوفد البرتغالي المشارك في دورة الألعاب الشتوية "بكين 2022" الأنظار خلال تقديمه في حفل الافتتاح بعد احتفاله على طريقة النجم كريستيانو رونالدو.

وأثناء دخول الرياضيين البرتغاليين المشاركين في الأولمبياد الشتوية إلى الملعب الوطني المعروف بـ"عش الطائر"، قفز رياضيان من الوفد المشارك للاحتفال على طريقة رونالدو الشهيرة "سوو".

وأصبح احتفال رونالدو المميز بالأهداف علامة مسجلة باسمه، حيث يحرص نجم مانشستر يونايتد على الاحتفال بأهدافه الغزيرة بالطريقة نفسها منذ سنوات طويلة.

You love to see it, Portugal at the Beijing Winter Olympics, spot the 🐐 Ronaldo's celebration😂 #Beijing2022 #Olympics pic.twitter.com/HWv5BYJHkn

— PeterBro (@PBrodnik) February 4, 2022