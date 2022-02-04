154 مليون يورو منذ صيف 2019.. أرسنال ملك الصفقات الخاسرة

يتوقع الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، الأفضلَ من لاعبيه عندما يتعلق الأمر بالسلوك والتطبيق، وخير مثال على ذلك الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ قائد الفريق السابق المنضم حديثا إلى برشلونة.

لهذا السبب، جاء الكثير من اللاعبين ورحلوا منذ أن تولى الإسباني العارضة الفنية مع "المدفعجية" في ديسمبر/كانون الأول­ 2019.

ومنذ صيف 2019 إلى الميركاتو الشتوي والذي انتهى قبل أيام، رحل عن الفريق 22 لاعبا مذهلا كانوا يقضون وقتا من مسيرتهم المهنية مع أرسنال ثم يرحلون إما مجانا أو بمقابل زهيد.

ووفق تقارير إعلامية، فإن الفريق اللندني خسر خلال عامين ونصف نحو 154 مليون يورو.

ومن بين أبرز اللاعبين الذين رحلوا مجانا عن الفريق: