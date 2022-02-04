مصر في نهائي أمم أفريقيا.. أرقام قياسية ومكاسب عديدة

سجل منتخب مصر عددا من الأرقام القياسية بعد بلوغه نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، وحصد مكاسب عديدة ترفع سقف توقعات المشجعين في الفترة المقبلة.

وجاء تأهل منتخب مصر إلى نهائي النسخة رقم 33 من كأس أمم أفريقيا بعد الفوز أمس الخميس على الكاميرون -مستضيف البطولة- بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أوليمبي" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وسيخوض "الفراعنة" المباراة النهائية الأحد المقبل على الملعب نفسه أمام منتخب السنغال، الذي تأهل للنهائي بعد فوزه على بوركينا فاسو 3-1.

وسيكون منتخب مصر أمام فرصة لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، ويملك حاليا 7 ألقاب، متفوقا على منتخب الكاميرون الذي حصد البطولة 5 مرات، ثم المنتخب الغاني الذي توج ببطولة أفريقيا 4 مرات.

وحقق المنتخب رقما قياسيا جديدا بعد فوزه على الكاميرون، إذ تأهل إلى النهائي للمرة العاشرة في التاريخ، ليفض الشراكة مع منتخب غانا الذي كان يتساوى مع منتخب مصر في عدد مرات بلوغ المباراة النهائية للكان برصيد 9 مرات لكل منهما.

وفي 9 نهائيات قارية خاضها منتخب مصر من قبل، توج الفراعنة باللقب 7 مرات، أعوام: 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010. وخسر نهائي البطولة مرتين عامي 1962 أمام منتخب إثيوبيا، و2017 أمام الكاميرون.

ومن ضمن المكاسب التي حققها الفراعنة ببلوغ المباراة النهائية للكان الجائزة المالية التي سيحصدها طرفا النهائي القاري، وذلك بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قبل انطلاق البطولة زيادة الجوائز المالية للمسابقة، حيث سيحصل المنتخب المتوج باللقب على 5 ملايين دولار بزيادة قدرها نصف مليون دولار مقارنة بالبطولة السابقة، على أن يحصد المنتخب الوصيف 2 مليون و750 ألف دولار.

وشهد أداء المنتخب المصري تحسنا مع توالي المباريات في البطولة، وفي طريقه نحو النهائي نجح في إقصاء 3 منتخبات كانت مرشحة للتتويج باللقب، وهي منتخبات ساحل العاج والمغرب والكاميرون.

ويرفع الأداء المميز لرفاق القائد محمد صلاح سقف توقعات الجماهير المصرية التي تأمل تحقيق اللقب القاري والعبور إلى مونديال قطر 2022.

وبعد نهائي أمم أفريقيا، سيواجه المنتخب المصري نظيره السنغالي مرة أخرى في مارس/آذار المقبل لحسم بطاقة العبور إلى كأس العالم.