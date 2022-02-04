كلوب: ليفربول يبني فريقا للمستقبل

أكد يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن إستراتيجية الانتقالات التي ينتهجها النادي تعتمد دائما على بناء فريق للحاضر والمستقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (PA Media) أنه بعد المفاجأة بالتعاقد مع لويس دياز مهاجم فريق بورتو مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني (51 مليون دولار) في وقت متأخر من فترة الانتقالات الشتوية، وبعد 24 ساعة نفد الوقت من ليفربول لحسم صفقة التعاقد مع فابيو كارفاليو لاعب فولهام مقابل 11 مليون دولار في يوم الموعد النهائي.

وأكد كلوب أنه سيكون من الجنون عدم الاحتفاظ برغبة التعاقد مع اللاعب الشاب البالغ من العمر 19 عاما، والذي ينتهي تعاقده الصيف المقبل، خاصة أن الفريق يواصل التخطيط للمستقبل.

وبينما ينتظر كلوب إتمام صفقة كارفاليو فإن دياز لاعب يمكن أن يكون لديه تأثير فوري.

وقال مدرب ليفربول إن "إستراتيجيتنا هي التعاقد مع اللاعبين المناسبين في اللحظة المناسبة، نحن على علم بقضايا مثل المراكز أو العقود".

وأضاف "موجودون منذ وقت طويل مع هذا الفريق، إنه فريق رائع، أحد أنجح الفرق في تاريخ هذا النادي، ولكننا لن ننسى أبدا أن ننظر للأمام، وهذا ما نقوم به بالفعل".

وأوضح "هذا ما نقوم به، بناء فريق للحاضر والمستقبل، نحن سعداء، هذه هي طريقة النادي، حتى قبل وصولي إلى هنا، وأنا اعتدت على هذا ولكن هكذا تسير الأمور".

وبينما ينظر إلى كارفاليو على أنه لاعب للمستقبل فإن أداءه مع الفريق متصدر دوري البطولة الإنجليزي (تشامبيونشيب)- حيث سجل 7 أهداف ومرر 4 تمريرات حاسمة في 18 مباراة بالدوري- جعله محط اهتمام العديد من الأندية.

وأضاف كلوب "بكل وضوح ما زلنا مهتمين، إذا كنا لم نهتم لكان ذلك من قبيل الجنون، ولكن في هذه اللحظة فإن الأمور ليست بأيدينا".

ولم يتدرب اللاعب الكولومبي الدولي حتى الآن مع زملائه الجدد حيث إنه موجود في باريس بانتظار الحصول على التأشيرة.