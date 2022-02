ريال مدريد يودع كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة أمام بلباو

خطف أتلتيك بلباو بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بفوز قاتل على ضيفه ريال مدريد 1-صفر، مساء الخميس، في الدور ربع النهائي.

وسجل أليكس بيرينج هدف المباراة الوحيد لأتلتيك بلباو في الدقيقة 89.

وسبق لبلباو أن أطاح أيضا ببرشلونة، الغريم التقليدي لريال مدريد في الدور ثمن النهائي، ليواصل طريقه في البطولة التي وصل إلى المباراة النهائية منها في نسخة الموسم الماضي، قبل الخسارة أمام برشلونة.

وأكمل بلباو عقد المتأهلين للمربع الذهبي للبطولة، بعد تأهل فرق فالنسيا ورايو فايكانو وريال بيتيس لنصف النهائي.

ودخل بلباو المباراة بطريقة هجومية منذ البداية، معتمدا على الثنائي إنياكي وليامز وزميله راؤول غارسيا، فيما اعتمد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد على ثلاثي هجومي شاب بقيادة البرازيلي فينسيوس جونيور إلى جانب كل من ماركو أسينسيو والبرازيلي رودريغو.

ورغم تعدد الحلول الهجومية لكلا الفريقين، فإن الفرص الخطيرة لم تحضر بقوة خلال أغلب فترات الشوط الأول، وتألق كورتوا في إبعاد بعض الفرص من جانب إيكر مونياين قائد بلباو الذي شكّل خطورة على مرمى الفريق الملكي.

وفي الشوط الثاني عزّز أتلتيك بلباو من هجماته على مرمى كورتوا، وهدد غارسيا مرمى الحارس البلجيكي في أكثر من مناسبة.

