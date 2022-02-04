في حال الفوز بأمم أفريقيا.. مئات آلاف الدولارات إضافية تنتظر لاعبي منتخب مصر

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري رصد مكافأة قدرها 10 ملايين جنيه إضافية (نحو 640 ألف دولار) لمنتخب بلاده في حال تتويجه بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في الكاميرون.

وتأهل المنتخب المصري إلى المباراة النهائية من البطولة، وذلك عقب تغلبه على نظيره الكاميروني 3-1 بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي، ليلتقي بنظيره السنغالي بعد غد الأحد في المباراة النهائية.

وقال أشرف صبحي -في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لوزارة الرياضة المصرية- إنه تلقى اتصالا من أحد رجال الاعمال المصريين الذي رصد هذه المكافأة في حال الفوز باللقب.

وأوضح أن المكافأة التي سيتم تقديمها للاعبين ستكون بخلاف المكافآت التي سيحصلون عليها وفق اللوائح المنظمة، معربا عن تقديره لجميع اللاعبين على ظهورهم المميز وإصرارهم على الفوز لتحقيق البطولة للمرة الثامنة.