بالفيديو- "زجاجة البركة".. قصة قارورة مياه ساهمت بتأهل مصر لنهائي أمم أفريقيا

نشر الحساب الرسمي لبطولة كأس أمم أفريقيا على تويتر مقطع فيديو لقارورة مياه كان يحملها محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، في طريقه للتصدي لركلات الترجيح والتي أسفرت عن فوز "الفراعنة" على الكاميرون 3-1.

وصعد "غاباسكي" بمنتخب بلاده إلى نهائي المونديال الأفريقي بعد أن تصدى لركلتي جزاء، وهو ما مهّد لمنتخب بلاده طريق المجد.

وفي الفيديو تظهر ورقة لصقت على زجاجة المياه الخاصة بالحارس أبو جبل، وتضمنت الورقة الجهات التي اعتاد لاعبو الكاميرون تسديد ركلات الترجيح باتجاهها في مباريات سابقة، وعلى ما يبدو كان حارس نادي الزمالك، يحرص على مراجعتها قبل كل ركلة يسددها لاعب كاميروني.

من جهته، أعرب عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب المصري عن سعادته الكبيرة بتألق أبو جبل، ومساهمته في تأهل المنتخب إلى المباراة النهائية بأمم أفريقيا.

وختم "هناك زجاجة أسميها زجاجة البركة في يد أبو جبل، وسنعرضها مستقبلا ونشرح قصتها".

ويواجه المنتخب المصري بعد غد الأحد نظيره السنغالي في المباراة النهائية للبطولة القارية، في موقعة واعدة مثيرة سيكون بطليها زميلا الأمس في ليفربول وخصما اليوم محمد صلاح وساديو ماني.