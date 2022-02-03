كرة قدم

منتخب مصر.. تاريخ كأس أمم أفريقيا

Africa Cup of Nations - Quarter Final - Egypt v Morocco
مصر أكثر المنتخبات فوزا بلقب المسابقة بـ7 مرات (رويترز)
3/2/2022

يقول النجم السابق للكرة المصرية محمد أبو تريكة إن لاعبي المنتخبات التي تواجه مصر في كأس أمم أفريقيا كانوا "مرعوبين" من لاعبي منتخب "الفراعنة".

وأضاف -في تصريحات له الشهر الماضي- أنه في نهائي نسخة 2008 ضد الكاميرون، كان النجم السابق صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني للعبة الحالي هو "الوحيد الذي كان يتكلم في النفق المؤدي إلى المباراة، أما باقي اللاعبين فكانوا في صمت مطبق من شدة الرعب لأن منتخب الكاميرون كان قد خسر في دور المجموعات برباعية".

كلام أبو تريكة يلخص سيطرة المنتخب المصري في السنوات الماضية ليس فقط على ألقاب المونديال الأفريقي بل على معظم أرقامه القياسية.

  • أكثر المنتخبات فوزا بلقب المسابقة (7 مرات)
  • أكثر المنتخبات فوزا باللقب على التوالي (3 مرات)
  • أكثر المنتخبات تحقيقا للانتصارات في البطولة (60 انتصارا)
  • أكبر لاعب مشاركة في المونديال الأفريقي عصام الحضري (44 عاما و21 يوما)
  • أكثر اللاعبين فوزا باللقب عصام الحضري وأحمد حسن (4 ألقاب)
  • أكثر المدربين فوزا باللقب حسن شحاتة (3 ألقاب)
  • أكثر المنتخبات وصولا للمربع الذهبي في تاريخ المسابقة (16 مرة).
المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي