منتخب مصر.. تاريخ كأس أمم أفريقيا
يقول النجم السابق للكرة المصرية محمد أبو تريكة إن لاعبي المنتخبات التي تواجه مصر في كأس أمم أفريقيا كانوا "مرعوبين" من لاعبي منتخب "الفراعنة".
وأضاف -في تصريحات له الشهر الماضي- أنه في نهائي نسخة 2008 ضد الكاميرون، كان النجم السابق صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني للعبة الحالي هو "الوحيد الذي كان يتكلم في النفق المؤدي إلى المباراة، أما باقي اللاعبين فكانوا في صمت مطبق من شدة الرعب لأن منتخب الكاميرون كان قد خسر في دور المجموعات برباعية".
The incredible feeling of scoring in the #TotalEnergiesAFCON2021 quarters! 🤩#AFCON2021 | @Football2Gether pic.twitter.com/tKfWhP41G2
— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) February 1, 2022
كلام أبو تريكة يلخص سيطرة المنتخب المصري في السنوات الماضية ليس فقط على ألقاب المونديال الأفريقي بل على معظم أرقامه القياسية.
- أكثر المنتخبات فوزا بلقب المسابقة (7 مرات)
- أكثر المنتخبات فوزا باللقب على التوالي (3 مرات)
- أكثر المنتخبات تحقيقا للانتصارات في البطولة (60 انتصارا)
- أكبر لاعب مشاركة في المونديال الأفريقي عصام الحضري (44 عاما و21 يوما)
- أكثر اللاعبين فوزا باللقب عصام الحضري وأحمد حسن (4 ألقاب)
- أكثر المدربين فوزا باللقب حسن شحاتة (3 ألقاب)
- أكثر المنتخبات وصولا للمربع الذهبي في تاريخ المسابقة (16 مرة).