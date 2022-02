منتخب مصر.. تاريخ كأس أمم أفريقيا

يقول النجم السابق للكرة المصرية محمد أبو تريكة إن لاعبي المنتخبات التي تواجه مصر في كأس أمم أفريقيا كانوا "مرعوبين" من لاعبي منتخب "الفراعنة".

وأضاف -في تصريحات له الشهر الماضي- أنه في نهائي نسخة 2008 ضد الكاميرون، كان النجم السابق صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني للعبة الحالي هو "الوحيد الذي كان يتكلم في النفق المؤدي إلى المباراة، أما باقي اللاعبين فكانوا في صمت مطبق من شدة الرعب لأن منتخب الكاميرون كان قد خسر في دور المجموعات برباعية".

