كان لمباريات القمة تأثير بالغ على المسيرة التدريبية لكل من سيموني إنزاغي وستيفانو بيولي في الماضي، لكن الرهانات أقوى من أي وقت سابق هذه المرة، عندما يواجه التلميذ السابق أستاذه في ديربي مدينة ميلانو المرتقب الملقب بديربي الغضب في الدوري الإيطالي لكرة القدم الأحد المقبل.

وتفصل 4 نقاط بين حامل اللقب إنتر ميلان المتصدر وجاره ميلان صاحب المركز الثالث قبل مواجهتهما في ملعب سان سيرو رغم أن بطل الموسم الماضي لديه مباراة مؤجلة أمام بولونيا.

وتأتي هذه المواجهة في مرحلة حاسمة من موسم الدوري الإيطالي في ظل المنافسة بين المدربين اللذين يدركان مغزى وأهمية المنافسة بين الفرق المتجاورة في المدن مثل الجميع.

ففي أبريل/نيسان 2016 تعرض مدرب لاتسيو وقتئذ بيولي لهزيمة ثقيلة بنتيجة 4-1 أمام الجارة روما، وهي خسارة كلفت المدرب وظيفته.

وإذ تكون مصائب البعض فوائد لآخرين فإن إنزاغي الذي كان في هذا الوقت مدربا لفريق الشباب في لاتسيو المنتمي للعاصمة الإيطالية حصل على ترقية، وتولى تدريب الفريق الأول حتى نهاية الموسم خلفا لبيولي.

ونتيجة لفشل لاتسيو في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا تولى إنزاغي بصفة دائمة تدريب الفريق، وبفضل نجاحاته التي حققها في المواسم الخمسة التالية عُيّن مدربا لإنتر في نهاية الموسم الماضي.

وحسب كريستيان فييري مهاجم إنتر السابق، فإن مستقبل أي من مدربي الفريقين لا يتعرض للتهديد نتيجة مباراة الأحد لكن ربما يكون لنتيجة المواجهة تأثير واضح على وجهة لقب البطولة.

ونقلت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت"، اليوم الخميس، عن فييري قوله "إذا فاز إنتر سيخرج ميلان من سباق المنافسة على لقب الدوري".

وأضاف فييري "مع وجود فارق محتمل يبلغ 10 نقاط، كيف يمكن لك تعويض هذا الفارق مع متصدر الدوري؟ وهو فريق يثبت أنه يستطيع أن يكون في منتهى القسوة عندما يكون في حاجة إلى ذلك؟".

التاريخ يعيد نفسه

أما ميلان فإنه مطالب بالتخلص من تأثير التاريخ القريب، لأنه تقريبا في هذه المرحلة نفسها قبل عام بالتمام والكمال تبخرت فرصته في المنافسة على اللقب المحلي.

فقد تسببت هزيمة مفاجئة أمام سبيتسيا في تقدم إنتر عليه في الأسبوع الـ22 من عمر المسابقة في موسم 2020-2021، ثم تقدم إنتر بفارق 4 نقاط بعد الفوز في قمة ميلانو عقب أسبوع واحد، وبعد ذلك حافظ على تقدمه حتى النهاية.

وحاليا إنتر في موقف أكثر قوة من ذي قبل، في حين أن الموقف كسابقه مثير للقلق لدى ميلان.

وقبل التوقف الدولي خسر ميلان أمام سبيتسيا من جديد، وأدى التعادل مع يوفنتوس إلى الشعور بأن أي نتيجة غير الفوز على إنتر ستؤدي إلى خروجه من السباق على اللقب.

وينافس نابولي صاحب المركز الثاني بقوة في هذه المعركة أيضا، وسيحل ضيفا على فينتسيا المهدد بالهبوط الأحد المقبل.

وربما يخوض ميلان المواجهة من دون لاعبه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الذي يحتاج إليه فريقه كثيرا لهذه المواجهة الكبيرة وما زال في طور التعافي من إصابة في أربطة الكاحل، في حين تحوم الشكوك أيضا حول مشاركة فيكايو توموري.

وبعد القمة المحلية مع ميلان، سيلتقي إنتر في كأس إيطاليا مع روما في العاصمة الإيطالية، ثم يواجه نابولي في الدوري المحلي وليفربول الإنجليزي في دوي أبطال أوروبا خلال فترة سيخوض فيها 6 مباريات في غضون 22 يوما.

وربما يشارك لاعب يوفنتوس الجديد دوسان فلاهوفيتش لأول مرة مع فريقه الجديد في مواجهة إيلاس فيرونا.

وفي مباريات أخرى يلتقي أتلاتنا صاحب المركز الرابع مع ضيفه كالياري، ويلتقي روما على أرضه مع جنوة.

وسيبدأ فيورنتينا مسيرته من دون المهاجم الصربي فلاهوفيتش عندما يستضيف لاتسيو السبت المقبل في معركة بين فريقين يتساويان في الرصيد، ولكل منهما 36 نقطة، ويحتلان المركزين السابع والثامن.