صورة وسخرية.. متاعب بيل لا تتوقف مع ريال مدريد

سخر النجم غاريث بيل -لاعب ريال مدريد- من التلميحات بأنه فقد كتلة عضلية بعد تداول صورة للويلزي من التدريبات الأسبوع الماضي، صدمت جماهير "الملكي".

وابتلي اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا بلعنة الإصابات في "البرنابيو"، وعانى من مشاكل في الركبة والساق والظهر، فضلا عن فيروس كورونا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ونتيجة لذلك، لم يرتد قميص "لوس بلانكوس" منذ أغسطس/آب الماضي، رغم أنه كان يجلس على دكة البدلاء في مباراتي أتليتكو ​​مدريد وإلتشي في الشهرين الماضيين.

En qué momento Bale perdió tanta masa muscular? Solo 6 meses de diferencia pic.twitter.com/N1y248Xe04 — 7 (@Madr7dismo) January 27, 2022

وفي الأسبوع الماضي انتشرت صورة لبيل الذي كان في يوم من الأيام أغلى لاعب في العالم، وبدا أنه أنحف بشكل ملحوظ مما كان عليه في بداية الموسم وأنه خسر كتلة عضلية ضخمة.

وقارنت جماهير الريال بنيته البدنية الحالية بالشكل الذي بدا عليه في صيف عام 2021، قبل 6 أشهر فقط.

انتشار هذه الصورة والانتقادات اللاذعة دفعا قائد منتخب ويلز إلى اللجوء إلى حسابه على "إنستغرام" للرد ونشر الصورة نفسها المتداولة ولكن من زاوية أخرى؛ برسم سهم أخضر كبير يشير إلى عضلة فخذه الأكثر بروزًا مع رمز تعبيري.

من الواضح أن الويلزي يشعر أن الصورة التُقطت له من زاوية خاطئة، في حين تزعم تقارير إعلامية في إسبانيا أن "الميرينغي" ليس لديه أي مخاوف بشأن لياقة بيل البدنية.

وتكشف هذه التقارير أن نجم توتنهام السابق كان الأفضل في جلسة تدريب الخميس الماضي -عندما التقطت الصور- حيث لم يصل أي لاعب آخر من الريال إلى مستواه.

وقد يحصل مشجعو ريال مدريد على فرصة لرؤية بيل يعود أخيرًا إلى اللعب الليلة في كأس الملك، فقد أكد المدرب كارلو أنشيلوتي أنه قد يشركه أساسيا ضد أتلتيك بلباو.