شاهد- ماني توقع وصول منتخب بلاده للنهائي.. فهل يواجه "صديقه" صلاح في ختام أمم أفريقيا؟

بعد وصول السنغال إلى نهائي كأس أمم أفريقيا إثر تفوقها على بوركينا فاسو، أعيد تداول مقطع فيديو للنجم السنغالي ساديو ماني يتحدث فيه عن توقعاته لمنتخب بلاده في البطولة القارية.

ووجه ماني "رسالة مميزة إلى صديقيه (زميليه في ليفربول) نابي كيتا (قائد منتخب غينيا) ومحمد صلاح (قائد منتخب مصر) أنه ينتظر أحدهما في النهائي، ولا أعلم إن كان الطرف الثاني في النهائي غينيا أم مصر، ولكننا سنفوز بهدف نظيف".

وماني الذي سجل حتى الآن 3 أهداف وصنع هدفين آخرين وفاز مرتين بجائزة "رجل المباراة" قاد منتخب بلاده بجدارة إلى نهائي النسخة 33 من المونديال الأفريقي.