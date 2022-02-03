اعتذر مدرب منتخب المغرب وحيد خليلوجيتش، اليوم الخميس، لعشاق كرة القدم المغربية بعد الخروج من الدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا، وتعهد بالتأهل لكأس العالم 2022 في قطر.

وفي مؤتمر صحفي عقده بملعب محمد السادس قرب العاصمة الرباط، قال خليلوجيتش إن طموحه كان الذهاب بعيدا في كأس الأمم لكن نقص خبرة لاعبيه كان السبب في هذا الخروج.

وعبر المدرب عن تفهمه لخيبة أمل عشاق كرة القدم المغربية، مؤكدا أنه سيواصل عمله حيث إن العقد المبرم مع الاتحاد المغربي للعبة كان ينص على بلوغ دور الثمانية كحد أدنى بحسب قوله.

وقال خليلوجيتش "في مباراة مصر خسرنا أمام لاعب واحد هو محمد صلاح، أفضل لاعب في العالم والذي راقبه عن قرب آدم ماسينا معظم الفترات، لكن لا يعقل في لقطة الهدف الأول أن يظل دون رقابة في ركلة ركنية".

وأضاف "منتخب مصر لم يتمكن من مجاراة الإيقاع الذي كنا نفرضه، وأمام ذلك كان حارس المرمى يتوقف 5 مرات بجانب استفزازات من مقعد البدلاء، ولا أعرف لماذا لم يكن هناك أي رد فعل من الحكم".

وتابع "بوسع أي شخص أن يطالب بإقالتي رغم أني رياضيا حققت أشياء كثيرة بتشكيلة صغيرة السن، ويبقى الهدف هو التأهل لكأس العالم للمرة الثانية تواليا. علما بأن المغرب انتظر 20 عاما ليتأهل لآخر مونديال. كما أسعى أيضا للتأهل لرابع مرة مع منتخبات مختلفة".

وأكد خليلوجيتش أنه تلقى خطابا من عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة يبلغه بتغيير موقفه السابق حين كان متحمسا للعب للمغرب قبل أن يختار اللعب لإسبانيا.

وقال مدرب "أسود الأطلس" إنه ينتظر دعوة لاعبين جدد لتعزيز الفعالية الهجومية أمام الكونغو الديمقراطية بالدور الحاسم من تصفيات كأس العالم في مارس/آذار القادم، لكنه أكد عدم عودة حكيم زياش نجم تشلسي للمنتخب مطلقا.