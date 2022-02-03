حسم منتخب السنغال بطاقة العبور الأولى إلى نهائي كأس أمم أفريقيا في الكاميرون، بعد تفوقه الأربعاء على بوركينا فاسو 3-1.

وشهدت مباراة نصف النهائي الأولى التي جرت بملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة ياوندي تنافسا كبيرا، وتبادل منتخبا السنغال وبوركينا فاسو المحاولات بحثا عن التقدم في النتيجة، غير أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب السنغال في التقدم بثنائية بفضل عبدو ديالو وإدريسا غاي في الدقيقتين 70 و76 على التوالي.

وقلّص منتخب بوركينا فاسو الفارق بهدف من لاعبه إبراهيم بلاتي توري في الدقيقة 82.

واستغل منتخب السنغال اندفاع لاعبي بوركينا فاسو إلى الهجوم بحثا عن هدف التعادل، وانطلق النجم ساديو ماني في هجمة مرتدة أحرز منها الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وضرب منتخب السنغال موعدا في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل، مع الفائز من المباراة الثانية في نصف النهائي، والتي ستجمع اليوم الخميس بين الكاميرون -مستضيفة البطولة- ومصر، حاملة الرقم القياسي في عدد التتويجات بـ7 ألقاب قارية.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يصل فيها منتخب السنغال إلى نهائي أمم أفريقيا، بعد خسارته نهائي النسخة السابقة أمام الجزائر، وسيكون رفاق ساديو ماني أمام فرصة للتتويج باللقب الأفريقي للمرة الأولى في تاريخ البطولة.