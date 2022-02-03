انطلقت اليوم الخميس بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم بفوز الجزيرة الإماراتي صاحب الضيافة 4-1 على بيراي من تاهيتي، في ظل حدث تاريخي باستخدام تقنية التسلل الآلي تمهيدا لاعتمادها في كأس العالم بقطر 2022.

وتأهل الجزيرة لمواجهة الهلال السعودي بطل آسيا في الدور ربع النهائي للبطولة.

وتشهد البطولة استخدام تقنية التسلل الإلكترونية الآلية بشكل رسمي للمرة الأولى، وهي التي تخبر حكم الفيديو المساعد "فار" (VAR) بوجود تسلل خلال نصف ثانية فقط، وذلك من خلال تكنولوجيا حديثة ‏تعتمد على تتبع أطراف اللاعبين والكرة، وهما المحددان للتسلل.

وتنص المادة 11 من قانون كرة القدم (التسلل) على أن اللاعب يعاقب على وجوده في موقف تسلل في اللحظة التي يتم لعب الكرة أو لمسها من أحد زملائه إذا شارك في اللعب النشط الفعال من خلال التداخل في اللعب أو مع المنافس أو الحصول على فرصة والاستفادة من وجوده في موقف تسلل إذا ارتدت إليه الكرة، سواء من القائمين أو العارضة أو المنافس.

ولتفعيل تقنية التسلل الآلي تثبت كاميرات بموازاة خطي التماس حول الملعب لالتقاط حركة اللاعبين والكرة، وتعطي التقنية نحو 29 نقطة بيانات لكل لاعب من خلال تكوين تمثيلات مرئية ثلاثية الأبعاد، لتمييز ما إذا كان لاعب كرة قدم متقدما بأي جزء من جسده كما هو الحال في ألعاب الفيديو.

ويمثل التسلل الآلي حقبة جديدة في عالم التحكيم بعد تقنية الفار، وذلك لتحديد ما إذا كان هناك تسلل أم لا بشكل أكثر دقة وسرعة من الفار، للحد من أخطاء التسلل التي قد تغير نتائج المباريات.

وأجريت الاختبارات الأولى للتقنية في بطولة كأس العرب التي أقيمت مؤخرا في قطر، وأكد الاتحاد الدولي "فيفا" (FIFA) أنها ستستمر حتى تعتمد رسميا قبل كأس العالم 2022 في قطر.

ويقول مدير تكنولوجيا كرة القدم والابتكار في الفيفا يوهانس هولز مولر "يمكن أن يكون لمصدر البيانات هذا تأثير إيجابي على اللعبة من خلال تحسين عمليات اتخاذ قرار (التسلل) وزيادة الموضوعية".

العطاس (بالزي الأبيض) يسجل الهدف الثاني للجزيرة (رويترز)

فوز الجزيرة على بيراي

وحسم بطل الإمارات الفوز مبكرا بعد التقدم 3-صفر في الشوط الأول على بيراي الذي شارك في البطولة بعد انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلندي بسبب تفشي فيروس كورونا وإجراءات العزل الصحي.

وافتتح زايد العامري التسجيل في الدقيقة الخامسة بتسديدة قريبة المدى، وأضاف أحمد العطاس الهدف الثاني من ضربة رأس في المرمى الخالي بالدقيقة الـ25.

وأضاف الصربي ميلوش كوسانوفيتش الهدف الثالث من ركلة حرة منخفضة قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وأحرز محمد ربيع هدفا غريبا بالخطأ في مرماه في بداية الشوط الثاني، لكن عبد الله ديابي وسع الفارق مجددا بتسديدة متقنة في الدقيقة الـ63.