قال بيير إيمريك أوباميانغ إنه ترك أرسنال المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب العلاقة المتوترة مع المدرب ميكل أرتيتا، لكن مهاجم الغابون حريص على ترك بصمة سريعة مع برشلونة ومساعدته في تغيير وضعه الحالي.

وأكمل أوباميانغ انتقاله إلى برشلونة في صفقة مجانية أمس الأربعاء عقب مغادرة أرسنال بالتراضي، لينهي تكهنات حول مستقبله بعد أن جرده المدرب أرتيتا من شارة القيادة بسبب خرق قواعد الانضباط في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وعاد اللاعب البالغ عمره 32 عاما إلى دياره مبكرا من كأس الأمم الأفريقية، بعد أن قال الاتحاد الغابوني للعبة إنه واجه مشاكل في القلب عقب إصابته بكوفيد-19 في الكاميرون.

وقال أوباميانغ في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "أعتقد أن المشكلة (في أرسنال) كانت مع أرتيتا فقط، لم يكن سعيدا، وهذا ما في الأمر، ولا يمكنني قول شيء آخر لأن هذا ما حدث، لم أكن سعيدا جدا، وأنا أفضل الآن".

وأضاف "كانت أشهرا معقدة، أحيانا تحدث هذه الأمور في كرة القدم، لم أرغب في فعل أي شيء خاطئ، يجب أن أتخطى ذلك الآن، أصبح من الماضي، وأود التركيز على الحاضر".

وجاءت صفقة أوباميانغ بعد وصول الجناح آداما تراوري من ولفرهامبتون، إذ يتطلع برشلونة لإعادة بناء صفوفه عقب رحيل ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

ولتعزيز الهجوم أيضا ضم برشلونة فيران توريس من مانشستر سيتي مقابل نحو 55 مليون يورو (62.68 مليون دولار) في فترة الانتقالات الماضية.

وتابع أوباميانغ "برشلونة ناد كبير مطالب بالفوز بدوري أبطال أوروبا ولهذا أتيت إلى هنا، أريد فعل أي شيء للعودة لدوري الأبطال والفوز باللقب، حلمت دائما باللعب في الدوري الإسباني منذ طفولتي، وهذه فرصة عمري، برشلونة من أفضل أندية العالم لذا أنا هنا".

ويحتل برشلونة المركز الخامس في الدوري بفارق 15 نقطة عن غريمه المتصدر ريال مدريد.

وسيستضيف برشلونة منافسه أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل.