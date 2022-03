هزم ريال مدريد قبل 5 أشهر.. مدرب أوكراني ينضم لجيش بلاده لمواجهة الحرب الروسية

بعد مرور 5 أشهر فقط على قيادته فريق شريف تيراسبول للفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، عاد المدرب الأوكراني يوري فيرنيدوب إلى بلاده وتطوع في الجيش الأوكراني.

ولد فيرنيدوب في مدينة غيتومير شمال أوكرانيا، واتخذ قرارا بالعودة إلى وطنه بعد تركه عمله مدربا للفريق المولدوفي.

وأظهرت صورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيرنيدوب بزيه العسكري مع اثنين من زملائه في الجيش، مع استمرار الحرب الروسية على بلاده والتي شنت الأسبوع الماضي.

وسينضم فيرنيدوب (56 عاما) إلى بطل العالم في الملاكمة بثلاثة أوزان فاسيل لوماتشينكو، بعد أن كشف عن نفسه بالزي العسكري الأوكراني الكامل بعد انضمامه إلى الجيش أيضا.

كما انضم إلى القتال أيضًا الملاكمان الأوكرانيان السابقان فلاديمير وفيتالي كليتشكو.

Sheriff Tiraspol manager Yuriy Vernydub is primed and ready!

He defeated Real Madrid in the autumn

Now he’s joined the territorial defence effort too 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/8OsY7kOHST

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 28, 2022