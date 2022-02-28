مكافأة هزيلة.. هذا هو المبلغ الذي حصل عليه ليفربول بعد الفوز بكأس الرابطة

كشفت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية عن قيمة الجوائز المالية التي حصلت عليها الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، التي اختتمت أمس الأحد بتتويج نادي ليفربول.

وفي المباراة النهائية التي جرت بملعب ويمبلي في لندن، توج ليفربول بكأس الرابطة بعد فوزه على تشلسي بركلات الترجيح 11-10، عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إجمالي الجوائز المالية لكأس الرابطة يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني (نحو 267 ألف دولار)، مخصصة للفرق الأربعة الأوائل.

وحصل كل من نادي أرسنال وتوتنهام -اللذان خرجا من البطولة في الدور نصف النهائي- على 25 ألف جنيه إسترليني (نحو 33 ألف دولار).

وحصل الوصيف تشلسي على 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 67 ألف دولار)، في حين نال ليفربول المتوج باللقب 100 ألف جنيه إسترليني (نحو 133 ألف دولار)، أي أقل من نصف الراتب الأسبوعي لمدافع الفريق فيرجيل فان دايك.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن قيمة هذه الجوائز أقل بكثير من مثيلتها في كأس الاتحاد الإنجليزي، التي تقدم جوائز مالية تزداد قيمتها مع الأدوار النهائية، ويضمن الفائز هذا الموسم الحصول على ما لا يقل عن 3.4 ملايين جنيه إسترليني (نحو 4.5 ملايين دولار).

ويمكن أن ترتفع مداخيل الفرق بعد احتساب عائدات بيع التذاكر وحقوق البث التلفزيوني للمباريات.

وتوج ليفربول أمس الأحد بلقب كأس رابطة المحترفين للمرة التاسعة في تاريخه، لينفرد بصدارة أكثر الأندية تحقيقا للقب، متفوقا بفارق لقب وحيد عن مانشستر سيتي الذي أحرز البطولة 8 مرات.