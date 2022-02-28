محبطة من قرار فيفا.. السويد ترفض مواجهات روسيا في التصفيات المونديالية بسبب "غزوها" لأوكرانيا

أكد الاتحاد السويدي لكرة القدم مجددا، اليوم الاثنين، أن منتخبه الوطني لن يخوض المواجهة المحتملة أمام نظيره الروسي في الملحق الفاصل المؤهل لمونديال قطر.

وأعرب اتحاد الكرة السويدي عن خيبة أمله للمعايير التي اعتمدها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ضد روسيا في أعقاب الغزو العسكري لأوكرانيا.

وأشار البيان إلى أن "اتحاد الكرة السويدي محبط من قرار فيفا -(عدم استبعاد روسيا من التصفيات)- لكنه عازم على مواصلة العمل سويا مع الاتحادات الأخرى لإلغاء مباريات المنتخب الروسي في الملحق الفاصل المؤهل للمونديال".

وأوضح البيان "الاتحاد السويدي لكرة القدم يشدد على أنه لن يخوض أي مباريات أمام روسيا نظرا لغزوها غير القانوني وغير العادل لأوكرانيا.. عالم كرة القدم لا يمكنه أن يتابع بصمت ولا يتفاعل عندما تتم مهاجمة الدول بشكل غير عادل تماما".

ويستضيف المنتخب السويدي نظيره التشيكي في المربع الذهبي للملحق الفاصل المؤهل للمونديال، على أن يلتقي الفائز منهما في النهائي مع الفائز من مواجهة روسيا وبولندا.