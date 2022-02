قالت متحدثة باسم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشلسي الإنجليزي، إنه وافق على طلب من أوكرانيا للمساعدة في إجراء مفاوضات بهدف إنهاء الصراع مع روسيا.

وأضافت المتحدثة باسم رجل الأعمال الروسي "أستطيع أن أؤكد أن الجانب الأوكراني اتصل برومان أبراموفيتش لدعمه في التوصل إلى حل سلمي، وأنه يحاول المساعدة في ذلك منذ ذلك الحين".

وأضافت "بالنظر إلى الظروف الحالية، نطلب تفهم سبب عدم تعليقنا على الوضع أو مدى تدخله في الأمر".

وأبراموفيتش يهودي ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وهو من أقوى رجال الأعمال الذين جمعوا ثروة هائلة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991.

وكانت صحيفة "جويش نيوز" (Jewish News)‭‭‭ ‬‬‬البريطانية أول من نقلت نبأ قيامه بدور في المحادثات، وقالت إن أوكرانيا تواصلت معه عبر شخصيات يهودية لطلب مساعدته في السعي لتحقيق السلام.

🌍 WORLD EXCLUSIVE 🌍

Roman #Abramovich accepts #Ukraine’s offer to help negotiate peace

Ukraine reached out to the Russian billionaire over the weekend through his connections in Israel.

Peace negotiations are expected to be held later today.#Russiahttps://t.co/zZ1RO4JYl3 pic.twitter.com/pQzWV9kG4G

— Jewish News (@JewishNewsUK) February 28, 2022