شاهد.. مهاجم دولي أوكراني يغرق بدموعه في الملعب تأثرا بالحرب الروسية على بلاده

غرق الأوكراني رومان ياريمشوك مهاجم بنفيكا البرتغالي في دموعه، بعد استقباله بحفاوة بالغة في مباراة فريقه ضد فيتوريا في الدوري البرتغالي لكرة القدم أمس الأحد.

وشارك ياريمشوك في الدقيقة 62 من المباراة واستقبل بتصفيق حار من الجماهير.

ورغم الحرب الروسية التي تشن على بلاده وأسفرت عن مقتل المئات وجرح الآلاف، أصر الدولي الأوكراني على المشاركة في المباراة.

ورفعت أعلام أوكرانيا حول الملعب، بالإضافة إلى لافتة كتب عليها "أوقفوا الحرب".

وكان ياريمشوك نفسه قد احتفل -الأربعاء الماضي- بهدف سجله لفريقه بنفيكا البرتغالي ضد أياكس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بشعار على قميصه يدعم بلاده.

وسجل البديل هدفا في وقت متأخر ليعادل نتيجة المباراة 2-2 ضد الفريق الهولندي، وخلع قميصه ليكشف عن رمز ثلاثي الشعب مكتوب على قميص أسود كان يرتديه تحته.

وشهد احتفاله الكشف عن شعار الاتحاد الأوكراني لكرة القدم رغم تلقيه بطاقة صفراء من قبل الحكم لإظهار التضامن مع بلاده.

وقال الدولي الأوكراني "أفخر بأنني أوكراني، أوجّه الدعم لبلادي من على بعد آلاف الكيلومترات، حان وقت الوحدة؛ هذه بلادنا وهذا تاريخنا وثقافتنا وشعبنا وحدودنا، أشكر من يدافع عن بلادنا وأحيي شجاعته، المجد لأوكرانيا".