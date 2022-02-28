كرة قدم|عراق

فرحة عربية بعودة الحياة إلى الملاعب العراقية

FIFA World Cup 2022 Qualifier - Group C - Iraq v Hong Kong
جماهير المنتخب العراقي تتطلع لمؤازرة منتخبها في المباريات المقبلة داخل العراق (رويترز)
28/2/2022

شارك عدد من عشاق الرياضة في العالم العربي في فرحة الجماهير العراقية بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) رفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وأكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال موافقة الفيفا على إقامة مباراة منتخب العراق أمام نظيره الإماراتي في ملعب المدينة الدولي في بغداد، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال درجال إن "موافقة الفيفا جاءت بعد الجهودِ التي بذلت من قبل الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة، والتحركات الإيجابية والنجاح الباهر في تنظيم المباريات الدولية التي أقيمت ببغداد".

وتفاعل ناشطون رياضيون عراقيون وعرب مع هذا القرار، مؤكدين أن الشعب العراقي المحب للحياة والرياضة يستحق عودة الحياة إلى الملاعب.

وغرّد قائد المنتخب العراقي السابق يونس محمود عبر تويتر قائلا "شكرا لكل من لم يدخر جهدا لعودة الاستحقاق الطبيعي إلى أهله ومشاهدة منتخبنا يخوض مبارياته على أرضه وبين جماهيره".

وكتب الإعلامي الرياضي القطري خالد جاسم "مبروك للشعب العراقي رفع الحظر عن ملاعبهم الرياضية، ومن الآن منتخب العراق لكرة القدم يقدر يلعب على أرضه وبين جمهوره".

بدوره، هنأ المعلق الرياضي الإماراتي فارس عوض أهل العراق على رفع الحظر عن ملاعبهم، قائلا "تستحق جماهيره المحبة لمنتخبها والعاشقة لكرة القدم استعادة أبسط حقوقها، وسعداء بأن يتزامن هذا القرار في مباراة منتخبنا القادمة لمشاركة الأشقاء فرحتهم".

 

وحُرم العراق بصورة شبه كاملة من استضافة مباريات دولية منذ غزوه الكويت في 1990، ورفع الفيفا الحظر جزئيا في عام 2016، وسمح بإقامة مباريات ودية على ملاعب البصرة وأربيل وكربلاء.

المصدر : وكالة سند