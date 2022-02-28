فرحة عربية بعودة الحياة إلى الملاعب العراقية

شارك عدد من عشاق الرياضة في العالم العربي في فرحة الجماهير العراقية بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) رفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وأكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال موافقة الفيفا على إقامة مباراة منتخب العراق أمام نظيره الإماراتي في ملعب المدينة الدولي في بغداد، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال درجال إن "موافقة الفيفا جاءت بعد الجهودِ التي بذلت من قبل الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة، والتحركات الإيجابية والنجاح الباهر في تنظيم المباريات الدولية التي أقيمت ببغداد".

نؤكد أن الاتحاد الدولي للعبة أعلن موافقته الرسمية على إقامةِ مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الاماراتي في ملعب المدينةِ الدولي في بغداد، وهي مباراةٌ تقام ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم. pic.twitter.com/0xkUPx8gDA — عدنان درجال – Adnan Darjal (@ADarjal) February 27, 2022

وتفاعل ناشطون رياضيون عراقيون وعرب مع هذا القرار، مؤكدين أن الشعب العراقي المحب للحياة والرياضة يستحق عودة الحياة إلى الملاعب.

وغرّد قائد المنتخب العراقي السابق يونس محمود عبر تويتر قائلا "شكرا لكل من لم يدخر جهدا لعودة الاستحقاق الطبيعي إلى أهله ومشاهدة منتخبنا يخوض مبارياته على أرضه وبين جماهيره".

شكراً لكل من لم يدخر جهداً لعودة الاستحقاق الطبيعي الى اهله ومشاهدة منتخبنا يخوض مبارياته على ارضه وبين جماهيره.شكراً للاتحادين الدولي والاسيوي لتفهمكم واقتناعكم بكل ما تم تقديمه بما يعزز من ثقة اصدار القرار .. الى كل المنتخبات الصديقة والشقيقة #100_هلا_بيكم ببلدكم الثاني العراق. — يونس محمود (@YounisMahmoud10) February 27, 2022

وكتب الإعلامي الرياضي القطري خالد جاسم "مبروك للشعب العراقي رفع الحظر عن ملاعبهم الرياضية، ومن الآن منتخب العراق لكرة القدم يقدر يلعب على أرضه وبين جمهوره".

مبروك للشعب العراقي رفع الحظر عن ملاعبهم الرياضية .، من الان منتخب #العراق لكرة القدم يقدر يلعب على ارضه وبين جمهوره 😍😍😍🇮🇶 . #العراق_بانتظار_القرار — خالد جاسم (@khalidjassem74) February 27, 2022

بدوره، هنأ المعلق الرياضي الإماراتي فارس عوض أهل العراق على رفع الحظر عن ملاعبهم، قائلا "تستحق جماهيره المحبة لمنتخبها والعاشقة لكرة القدم استعادة أبسط حقوقها، وسعداء بأن يتزامن هذا القرار في مباراة منتخبنا القادمة لمشاركة الأشقاء فرحتهم".

مبروك لكل أهلنا في العراق رفع الحظر عن إقامة المباريات الدولية في ملاعبها، تستحق جماهيره المحبة لمنتخبها والعاشقة لكرة القدم إستعادة أبسط حقوقها، وسعداء بأن يتزامن هذا القرار في مباراة منتخبنا القادمة لمشاركة الاشقاء فرحتهم 🇮🇶❤️🇦🇪 pic.twitter.com/6yL7sI77iQ — فارس عوض (@farisf9) February 27, 2022

وعادت الحياة إلى #العراق بعودة محبوبة الجماهير لكي يشاهدوا ابداع شعب الرافدين وجمهوره المؤثر. كل التوفيق للشعب العراقي في أن يكون لرفع الحظر خطوة أولى لعودة منتخب العراق لسابق مجده وعهده بطلاً ومنافساً عن قارة آسيا pic.twitter.com/m2U1nVjFUB — احمد الكاموخ (@a_lkamok) February 27, 2022

مبروك للشعب العراقي العظيم إقامة المباريات الدولية في ملاعبها، تستحق جماهيره المحبة لمنتخبها والعاشقة لكرة القدم إستعادة أبسط حقوقها، العراق يستاهل فهو نبض كرة القدم #العراق_بانتظار_القرار — ‏خالد بن مبارك الكواري (@kalkawari75) February 28, 2022

وحُرم العراق بصورة شبه كاملة من استضافة مباريات دولية منذ غزوه الكويت في 1990، ورفع الفيفا الحظر جزئيا في عام 2016، وسمح بإقامة مباريات ودية على ملاعب البصرة وأربيل وكربلاء.