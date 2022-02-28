لجأ مدرب نادي ستراسبورغ الفرنسي جوليان ستيفان إلى طريقة فريدة خلال تدريبات النادي، بهدف زيادة تركيز اللاعبين وتنمية قدراتهم على اتخاذ قرارات سريعة.

ونشر النادي الفرنسي مقطعا عبر حسابه بموقع تيك توك يظهر فيه أحد أعضاء الطاقم النفي وهو يوجه اللاعبين الذين اصطفوا أمامه.

وطلب المدرب المساعد من اللاعبين التحرك باتجاه معين بناء على نتيجة عملية حسابية يختارها في كل مرة، فإذا كانت النتيجة رقما زوجيا تحرك اللاعبون يمينا، على أن ينتقلوا يسارا إذا كانت النتيجة رقما مفردا.

وحقق نادي ستراسبورغ نتائج مقبولة خلال هذا الموسم، ويحتل حاليا المركز الخامس في الدوري الفرنسي، ويوجد في سباق المنافسة على موقع بين المراكز الأربع الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.