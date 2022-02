لم تنجح قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) بشأن روسيا في تهدئة حملة تقودها بولندا ضد الروس بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.

واستنكر الفيفا أمس الأحد "استخدام روسيا القوة في غزوها لأوكرانيا"، وقال إنه لم ينظم مباريات دولية في روسيا، ولن يلعب الفريق تحت العلم الروسي أو النشيد الوطني.

وأعلن الفيفا أن المنتخب الوطني لن يشارك تحت اسم روسيا، بل سيكون تحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم، وستقام مبارياته "على ملاعب محايدة" وبدون جماهير.

لكن رئيس الاتحاد البولندي سيزاري كوليسا انتقد موقف الفيفا، ودعا إلى استبعاد روسيا من كأس العالم.

Today’s FIFA decision is totally unacceptable. We are not interested in participating in this game of appearances. Our stance remains intact: Polish National Team will NOT PLAY with Russia, no matter what the name of the team is.

— Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 27, 2022