مذيعة رياضة بريطانية تبكي على الهواء تأثرا بالحرب الروسية على أوكرانيا

انتشر مقطع فيديو وصور للمذيعة الرياضية البريطانية هايلي ماكوين -وهي ترتدي زيا بلوني العلم الأوكراني- وتبكي على الهواء مباشرة، تأثرا بالحرب الروسية على أوكرانيا.

وتفاعلت صحف بريطانية وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مع اللحظات التي ظهرت فيها هايلي -مذيعة قناة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) الرياضية- خاصة عندما بدأت بالبكاء في منتصف التقرير الذي كانت تقرأه على الشاشة.

ونشرت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية مقطع الفيديو الذي بدا فيه تأثر هايلي (42 عاما) واضحا بما يحدث في أوكرانيا، خاصة أنها ارتدت قميصا باللون الأزرق وتنورة باللون الأصفر (وهي ألوان العلم الأوكراني)، وهو ما رآه مغردون تضامنا من المذيعة الرياضية مع البلاد التي تتعرض للحرب من روسيا.

وخلال الأيام الماضية، أظهر رياضيون أوكرانيون ومن جنسيات أخرى تضامنهم مع الشعب الأوكراني في مواجهة الحرب التي بدأتها روسيا الخميس الماضي.

Sport and entertainment are releases for many from the bad things going on around the world. KEEP POLITICS OUT OF SPORT. @HayleyMcQueen @SkySports pic.twitter.com/GVxP4awYvN

— Tommy H 🦁🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@PrentonTommy) February 26, 2022