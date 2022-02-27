ليفربول يهزم تشلسي ويفوز بكأس الرابطة الإنجليزية ويسجل رقما قياسيا

أحرز ليفربول كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم عقب الفوز 11-10 على تشلسي بركلات الترجيح، بعد التعادل من دون أهداف في الوقت الأصلي ثم الإضافي اليوم الأحد.

وسجل كل لاعبي ليفربول ركلات الترجيح، ونجح تشلسي في تسجيل أول 10 ركلات قبل أن يهدر آخر ركلة الحارس البديل كيبا أريزابالاجا الذي شارك في اللحظات الأخيرة ويطيح بالكرة عاليا.

وخاض الفريقان مباراة مثيرة ومتكافئة، وألغيت 4 أهداف بسبب التسلل وسط هجمات متبادلة من الفريقين، كما أهدر لاعبو الفريقين عددا كبيرا من الفرص السهلة.

وبعد 21 ركلة ناجحة، أطاح حارس تشلسي البديل بالكرة عاليا، ليفوز ليفربول بأول كأس محلية تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، وينفرد بالرقم القياسي في عدد ألقاب كأس الرابطة.

وسجل ليفربول رقما قياسيا باعتباره الفريق الأكثر تتويجًا بكأس الرابطة الإنجليزية برصيد 9 ألقاب.