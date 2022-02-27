ليدز يقيل مدربه بيلسا وتلميذ رانغنيك أقوى المرشحين لخلافته

أنهى نادي ليدز يونايتد عقد مدربه الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، اليوم الأحد، بعد هزيمته المدوية 4-صفر على أرضه أمام توتنهام هوتسبير واقترابه من منطقة الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية.

وكان بيلسا تولى تدريب ليدز في 2018 ونجح في إعادته إلى دوري الأضواء الإنجليزي بعد غياب استمر 16 عاما، واحتل الفريق المركز التاسع بين الكبار في الموسم الماضي.

وقال أندريا رادريتساني رئيس مجلس إدارة النادي "كان هذا أصعب قرار اضطررت لاتخاذه خلال فترة وجودي مع ليدز يونايتد بالنظر إلى كل النجاحات التي حققها مارسيلو مع النادي".

Leeds United can confirm the club have parted company with head coach Marcelo Bielsa — Leeds United (@LUFC) February 27, 2022

وحظي بيلسا بشعبية هائلة في ليدز بعد أن أعاد الفريق إلى دوري الكبار من خلال أداء هجومي فعال وممتع.

وأضاف رادريتساني "لقد غيّر (بيلسا) الثقافة في النادي ومنحنا جميعا فكر الانتصار وبالطبع ستبقى اللحظات التي صاحبت ذلك محفورة طويلا في أذهاننا أنا والجمهور.. وخاصة ما حدث في موسم 2019-2020 عند الصعود للدوري الممتاز".

وأردف مسؤول النادي أنه "رغم ذلك كان لا بد لي من العمل من أجل حماية مصالح النادي بأفضل صورة، وأعتقد أنه لا بد من التغيير الآن من أجل الحفاظ على مكاننا في الدوري الممتاز. النتائج والأداء في الآونة الأخيرة كانت دون مستوى التوقعات".

وقال ليدز إنه يخطط لتخليد ذكرى بيلسا في ملعبه إيلاند رود.

وأكد النادي أنه سيعلن غدا الاثنين عن المدرب الجديد لفريقه خلفا لبيلسا.

وذكرت تقارير صحفية أن الأميركي جيسي مارش، مدرب لايبزغ الألماني وسالزبورغ النرويجي، الأقرب لخلافة بيلسا.

يذكر أن مارش أحد تلاميذ رالف رانغنيك، مدرب مانشستر يونايتد الحالي، الذي كان له تأثير كبير على كل مدربي مجموعة أندية ريد بول العالمية ومنها لايبزغ وسالزبورغ.