ليدز يقيل مدربه بيلسا وتلميذ رانغنيك أقوى المرشحين لخلافته

أنهى نادي ليدز يونايتد عقد مدربه الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، اليوم الأحد، بعد هزيمته المدوية 4-صفر على أرضه أمام توتنهام هوتسبير واقترابه من منطقة الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية.

وكان بيلسا تولى تدريب ليدز في 2018 ونجح في إعادته إلى دوري الأضواء الإنجليزي بعد غياب استمر 16 عاما، واحتل الفريق المركز التاسع بين الكبار في الموسم الماضي.

وقال أندريا رادريتساني رئيس مجلس إدارة النادي "كان هذا أصعب قرار اضطررت لاتخاذه خلال فترة وجودي مع ليدز يونايتد بالنظر إلى كل النجاحات التي حققها مارسيلو مع النادي".

