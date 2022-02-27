لاعبون برازيليون ينجحون في الفرار من "رعب" الحرب الروسية على أوكرانيا

أعلن 3 لاعبين برازيليين يلعبون في الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم أمس السبت عبور الحدود نحو رومانيا مع تفجر القتال في أوكرانيا.

ويأتي فرار اللاعبين البرازيليين بعدما قال الرئيس جايير بولسونارو عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن حكومته لن تدخر جهدا في إجلاء البرازيليين من أوكرانيا.

ونشر كل من غابرييل بوسانيلو وبيل وفيليبي بيريس -الذين ينشطون في فري "دنيبرو-1"- في منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإبلاغ عائلاتهم والمشجعين أنهم في أمان.

وقال بيل في فيديو عبر إنستغرام بعد وصوله إلى رومانيا "لقد فعلناها بعد يومين من الرعب والتوتر الشديد، وتمكنا من الخروج.. نحن الآن في طريقنا إلى بلادنا".

ويحاول لاعبون برازيليون آخرون مغادرة أوكرانيا بالقطار.

ونشر العديد من اللاعبين، وأغلبهم يلعب في شاختار دونيتسك، صورا لأنفسهم وعائلاتهم وهم يستقلون قطارا في طريقه إلى خارج البلاد.

وقال أحدهم، وهو مارلون سانتوس، في فيديو نشره على إنستغرام "نحن مستمرون في الدعاء. الرحلة ما زالت طويلة. كل شيء سينجح".

ولم يكشف اللاعبون عن وجهة القطار.

وكتب بولسونارو في حسابه على تويتر "أطلب من جميع البرازيليين في الأراضي المتنازع عليها البقاء في أماكنهم واتباع التعليمات وإبلاغنا بأي حوادث. أدرك الصعوبات لكننا لن ندخر أي جهد لحلها".

وطلبت الحكومة البرازيلية من حوالي 500 برازيلي في أوكرانيا البقاء على اتصال بالسفارة.

وقال فيليبي بيريس، وهو أحد اللاعبين الثلاثة الذين فروا من أوكرانيا، "الآن يجب علينا مساعدة الموجودين في أوكرانيا. هم يحتاجون حقا لمساعدتنا ودعمنا".