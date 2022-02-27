ميسي يصنع ومبابي يسجل ثنائية تقود سان جيرمان للفوز على سانت إيتيان

أحرز كيليان مبابي هدفين من صناعة زميله ليونيل ميسي، ليعوض باريس سان جيرمان تأخره ويفوز 3-1 على ضيفه سانت إيتيان المتعثر يوم السبت، ويبتعد بفارق 16 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وهز مبابي مهاجم فرنسا الشباك مرة في كل شوط، ثم صنع الهدف الثالث الذي سجله دانيلو بيريرا بضربة رأس عند القائم البعيد.

وتقدم سانت إيتيان -الذي حصد 10 نقاط في آخر 4 مباريات، ليقفز من المركز الأخير إلى خارج منطقة الهبوط- عبر دينيس بوانجا في الدقيقة 16، وحافظ على تفوقه حتى قبل 3 دقائق من الاستراحة، عندما مرر ميسي إلى مبابي ليدرك التعادل.

وصنع قائد الأرجنتين هدفا آخر لزميله الفرنسي بعد دقيقتين من الشوط الثاني، وبعد 5 دقائق لاحقة اختتم بيريرا الأهداف.

ورغم تألق ميسي في صناعة الأهداف وخاصة لمبابي، فإنه لا يزال يضل طريقه نحو الشباك في الدوري الفرنسي، على عكس أهدافه الغزيرة في الدوري الإسباني مع برشلونة قبل انتقاله لسان جيرمان بداية الموسم الحالي.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قفز نيس إلى المركز الثاني بعد تعادله من دون أهداف مع مضيفه ستراسبورغ صاحب المركز الخامس.

ويملك نيس 46 نقطة، مقابل 62 نقطة لباريس سان جيرمان بعد 26 مباراة.

ويستطيع أولمبيك مرسيليا -الذي يتأخر بفارق الأهداف عن نيس- استعادة المركز الثاني لو تفادى الخسارة أمام مضيفه تروا غدا الأحد.