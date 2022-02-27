سجل النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله 3 أهداف في انتصار ثمين للاتحاد 4-3 على غريمه التقليدي الأهلي في قمة جدة، بينها هدف الفوز من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحلق الاتحاد في صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت.

وسجّل حمد الله 8 أهداف مع الاتحاد منذ انضمامه للفريق قادما من النصر الشهر الماضي، بينما سجل 3 أهداف مع فريقه السابق، ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في المسابقة.

👏 قووووووووووول!

الاتحاد يتقدّم بواسطة حمدالله 💛#الأهلي_الاتحاد pic.twitter.com/M2quMpLUbx — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 26, 2022

وافتتح حمد الله أهداف المباراة بعد 7 دقائق من البداية بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة من رومارينيو، قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 21 بضربة رأس.

👏 قووووووووووول!

حمدالله مرّة أخرى 🔥 #الأهلي_الاتحاد pic.twitter.com/3juoOijNVM — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 26, 2022

وجعل رومارينيو النتيجة 3-صفر للمتصدر قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق، عندما تابع تمريرة عرضية أودعها مرمى محمد الربيعي حارس الأهلي الذي نجح في تقليص الفارق عبر البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، بتسديدة من مدى قريب إثر تمريرة عرضية.

👏 قووووووووووول!

التاريخي روما يضع بصمته في الديربي 🔥 #الأهلي_الاتحاد pic.twitter.com/rhTmnrGzg3 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 26, 2022

وبعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني، جعل عبد الباسط هندي النتيحة 3-2 للاتحاد من ضربة رأس قوية، إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

👏 قووووووووووول!#الأهلي يسجل الهدف الثاني عن طريق عبدالباسط هندي 🔥 #الأهلي_الاتحاد pic.twitter.com/aoKvhNlqUy — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 26, 2022

وأدرك محمد المجحد التعادل 3-3 للأهلي بتسديدة صاروخية هائلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 73.

🎥 #الأهلي يعدّل.. بصاروخ المجحد 👏🚀!!! pic.twitter.com/siFGjBXwdS — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 26, 2022

ونجح حمد الله في اقتناص الفوز للاتحاد بعد احتساب الحكم ركلة جزاء للمتصدر إثر الرجوع لتقنية الفيديو، سجل منها المهاجم المغربي هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

👏 قووووووووووول!

هاتريك من الهدّاف حمدالله 🔥 #الأهلي_الاتحاد pic.twitter.com/x4TSwoEt6V — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 26, 2022

ورفع الاتحاد رصيده إلى 51 نقطة من 21 مباراة، ليحلق في الصدارة بفارق 7 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 25 نقطة من 22 مباراة في المركز التاسع.

فوز النصر والهلال

وسجل الكاميروني فينسن أبو بكر هدفا قاتلا في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقتنص 3 نقاط ثمينة للنصر بفوز صعب 2-1 على ضيفه أبها، بينما فاز غريمه المحلي الهلال 2-صفر على ضيفه الحزم متذيل الترتيب.

وتلقى هداف كأس الأمم الأفريقية الأخيرة تمريرة بينية من البديل الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، ليسدد في مرمى أبها في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

⚽ الهدف الثاني لـ النصر عن طريق " فنسنت ابو بكر " .

🎥 شاهد الهدف 👇#النصر_أبها pic.twitter.com/0WakxCCCPm — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 26, 2022

وافتتح أبو بكر أهداف النصر في الدقيقة 36 بتسديدة من متابعة تمريرة عرضية من خالد الغنام، بينما أدرك أبها التعادل عبر تسديدة من الصربي أوروش ماتيتش في الدقيقة 69 من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة للخلف من صالح العمري.

هدددددف! ⚽

أبها يسجل هدف التعادل عن طريق " أوروش ماتيتش " 🤩🔥.

#النصر_أبها pic.twitter.com/5FVRPE5dnR — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 26, 2022

وتجمّد رصيد أبها عند 28 نقطة في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى، سجل الهلال هدفين في الشوط الثاني عبر أندريه كاريو وموسى ماريجا، ليفوز 2-صفر على ضيفه الحزم، بينما لعب بعشرة لاعبين في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد طرد مصعب الجوير.

هدددددف! ⚽

الهلال يسجل الهدف الثاني عن طريق " موسى ماريغا " 🤩🔥.

#الهلال_الحزم pic.twitter.com/ApSQKQ1jQt — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 26, 2022

ورفع الهلال رصيده إلى 37 نقطة من 19 مباراة في المركز الرابع، محققا فوزه الثاني على التوالي مع مدربه الجديد الأرجنتيني رامون دياز.

وظل رصيد الحزم 14 نقطة في ذيل الترتيب.

هدددددف! ⚽

الهلال يسجل الهدف الأول عن طريق " أندري كاريلو " 🤩🔥.

#الهلال_الحزم pic.twitter.com/Jq80BmBo7y — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 26, 2022

ضمك بين الكبار

وفي وقت سابق اليوم، أحرز سيرجيو فيتور هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليخطف الفوز لضمك 3-2 على ضيفه الرائد، في مباراة شهدت حالتي طرد وركلة جزاء مهدرة.

⚽ الهدف الثالث لـ ضمك عن طريق " سيرجيو فيتور " .

🎥 شاهد الهدف 👇#ضمك_الرائد pic.twitter.com/TXzx7JoQxR — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 26, 2022

ووضع منصور حمزي ضمك في المقدمة بتسديدة من مدى قريب بعد متابعة كرة ارتدت من الدفاع في الدقيقة 27، لكن بعدها بثلاث دقائق لعب ضمك منقوصا بعد طرد لاعبه الكرواتي دوماجوي أنتوليتش.

واستغل الرائد النقص العددي في صفوف ضمك، وأدرك التعادل عن طريق إيدر لوبيز في الدقيقة 36 من متابعة تمريرة عرضية.

⚽ هدف التعادل لـ #الرائد عن طريق " كريم البركاوي " 🤩🔥.

🎥 شاهد الهدف 👇#ضمك_الرائد pic.twitter.com/hpLjej2c2C — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 26, 2022

ورغم النقص العددي، أعاد الجزائري هلال سوداني التقدم لضمك بعدها بثلاث دقائق من ضربة رأس، إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

⚽ الهدف الثاني لـ #ضمك عن طريق " هلال سوداني " 🤩🔥.

🎥 شاهد الهدف 👇#ضمك_الرائد pic.twitter.com/biJQ8XC5K5 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 26, 2022

وأهدر المغربي كريم البركاوي ركلة جزاء للرائد في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، لكنه عوضها بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بتسديدة من مدى قريب، بعد تمريرة بينية رائعة من إيدر جعلت البركاوي في انفراد بمصطفى زغبة حارس ضمك.

ونجح الأرجنتيني فيتور في تسجيل هدف الفوز لضمك في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة حرة، وذلك بعد دقيقة واحدة من طرد ريني سانتوس لاعب الرائد.

وحافظ ضمك على المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 22 مباراة، بعدما حقق انتصاره العاشر في المسابقة والثاني على التوالي وبنفس النتيجة، بينما تجمد رصيد الرائد عند 26 نقطة في المركز الثامن.