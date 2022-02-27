كرة قدم

ثلاثية حمد الله تقود الاتحاد للفوز بقمة جدة والتحليق في صدارة الدوري السعودي

حمد الله (وسط) سجل 8 أهداف للاتحاد منذ انضمامه إليه قادما من النصر الشهر الماضي (مواقع التواصل)
26/2/2022

سجل النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله 3 أهداف في انتصار ثمين للاتحاد 4-3 على غريمه التقليدي الأهلي في قمة جدة، بينها هدف الفوز من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحلق الاتحاد في صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت.

وسجّل حمد الله 8 أهداف مع الاتحاد منذ انضمامه للفريق قادما من النصر الشهر الماضي، بينما سجل 3 أهداف مع فريقه السابق، ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في المسابقة.

وافتتح حمد الله أهداف المباراة بعد 7 دقائق من البداية بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة من رومارينيو، قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 21 بضربة رأس.

وجعل رومارينيو النتيجة 3-صفر للمتصدر قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق، عندما تابع تمريرة عرضية أودعها مرمى محمد الربيعي حارس الأهلي الذي نجح في تقليص الفارق عبر البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، بتسديدة من مدى قريب إثر تمريرة عرضية.

وبعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني، جعل عبد الباسط هندي النتيحة 3-2 للاتحاد من ضربة رأس قوية، إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وأدرك محمد المجحد التعادل 3-3 للأهلي بتسديدة صاروخية هائلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 73.

ونجح حمد الله في اقتناص الفوز للاتحاد بعد احتساب الحكم ركلة جزاء للمتصدر إثر الرجوع لتقنية الفيديو، سجل منها المهاجم المغربي هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 51 نقطة من 21 مباراة، ليحلق في الصدارة بفارق 7 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 25 نقطة من 22 مباراة في المركز التاسع.

فوز النصر والهلال

وسجل الكاميروني فينسن أبو بكر هدفا قاتلا في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقتنص 3 نقاط ثمينة للنصر بفوز صعب 2-1 على ضيفه أبها، بينما فاز غريمه المحلي الهلال 2-صفر على ضيفه الحزم متذيل الترتيب.

وتلقى هداف كأس الأمم الأفريقية الأخيرة تمريرة بينية من البديل الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، ليسدد في مرمى أبها في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وافتتح أبو بكر أهداف النصر في الدقيقة 36 بتسديدة من متابعة تمريرة عرضية من خالد الغنام، بينما أدرك أبها التعادل عبر تسديدة من الصربي أوروش ماتيتش في الدقيقة 69 من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة للخلف من صالح العمري.

وتجمّد رصيد أبها عند 28 نقطة في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى، سجل الهلال هدفين في الشوط الثاني عبر أندريه كاريو وموسى ماريجا، ليفوز 2-صفر على ضيفه الحزم، بينما لعب بعشرة لاعبين في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد طرد مصعب الجوير.

ورفع الهلال رصيده إلى 37 نقطة من 19 مباراة في المركز الرابع، محققا فوزه الثاني على التوالي مع مدربه الجديد الأرجنتيني رامون دياز.

وظل رصيد الحزم 14 نقطة في ذيل الترتيب.

ضمك بين الكبار

وفي وقت سابق اليوم، أحرز سيرجيو فيتور هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليخطف الفوز لضمك 3-2 على ضيفه الرائد، في مباراة شهدت حالتي طرد وركلة جزاء مهدرة.

ووضع منصور حمزي ضمك في المقدمة بتسديدة من مدى قريب بعد متابعة كرة ارتدت من الدفاع في الدقيقة 27، لكن بعدها بثلاث دقائق لعب ضمك منقوصا بعد طرد لاعبه الكرواتي دوماجوي أنتوليتش.

واستغل الرائد النقص العددي في صفوف ضمك، وأدرك التعادل عن طريق إيدر لوبيز في الدقيقة 36 من متابعة تمريرة عرضية.

ورغم النقص العددي، أعاد الجزائري هلال سوداني التقدم لضمك بعدها بثلاث دقائق من ضربة رأس، إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وأهدر المغربي كريم البركاوي ركلة جزاء للرائد في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، لكنه عوضها بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بتسديدة من مدى قريب، بعد تمريرة بينية رائعة من إيدر جعلت البركاوي في انفراد بمصطفى زغبة حارس ضمك.

ونجح الأرجنتيني فيتور في تسجيل هدف الفوز لضمك في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة حرة، وذلك بعد دقيقة واحدة من طرد ريني سانتوس لاعب الرائد.

وحافظ ضمك على المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 22 مباراة، بعدما حقق انتصاره العاشر في المسابقة والثاني على التوالي وبنفس النتيجة، بينما تجمد رصيد الرائد عند 26 نقطة في المركز الثامن.

المصدر : رويترز