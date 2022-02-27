بعد ساعات من تنحي مالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، دان نادي تشلسي الإنجليزي الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا المجاورة اليوم الأحد قائلا إن الوضع هناك "مرعب ومروع"، وإن جميع من في النادي اللندني يصلّون من أجل السلام.

وجاء بيان تشلسي بعد أن أعلن مالكه الروسي أبراموفيتش أمس السبت أنه منح مجلس أمناء مؤسسة تشلسي الخيرية مسؤولية إدارة النادي، في الوقت الذي ظهرت فيه دعوات في بريطانيا لفرض عقوبات عليه بسبب غزو بلاده أراضي جارتها.

وفي بيانه أمس السبت، لم يتطرق أبراموفيتش إلى تطورات الموقف في أوكرانيا أو إلى موضوع العقوبات، حيث إنه من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال تشلسي "الوضع في أوكرانيا مرعب ومروع؛ نادي تشلسي يفكر حاليا في جميع الناس في أوكرانيا، الكل في النادي يصلي من أجل السلام".

Club statement on the conflict in Ukraine. — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 27, 2022

نجاحات تشلسي مع أبراموفيتش

وحقق تشلسي نجاحات غير مسبوقة بعد أن تحولت ملكيته إلى أبراموفيتش في 2003، وفاز في هذه الفترة بلقب الدوري المحلي الممتاز 5 مرات وبكأس الاتحاد الإنجليزي 5 مرات وبدوري أبطال أوروبا مرتين.

وقال الألماني توماس توخيل مدرب تشلسي -يوم الجمعة الماضي- إن الغموض المحيط بمستقبل أبراموفيتش يزعج الفريق قبل خوض نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام ليفربول في وقت لاحق اليوم الأحد.

A top 5 of recent times vs today's #CarabaoCupFinal opponents! 🎬 — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 27, 2022

ويبقي أبراموفيتش -الذي لم تفرض عليه أي عقوبات في بريطانيا بعكس أفراد وكيانات روسية أخرى- رئيسا للنادي، ولم يكشف بيانه أمس السبت عن سبب إقدامه على التخلي عن إدارة النادي في الوقت الحالي.