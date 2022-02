بعد ساعات من تنحي مالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، دان نادي تشلسي الإنجليزي الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا المجاورة اليوم الأحد قائلا إن الوضع هناك "مرعب ومروع"، وإن جميع من في النادي اللندني يصلّون من أجل السلام.

وجاء بيان تشلسي بعد أن أعلن مالكه الروسي أبراموفيتش أمس السبت أنه منح مجلس أمناء مؤسسة تشلسي الخيرية مسؤولية إدارة النادي، في الوقت الذي ظهرت فيه دعوات في بريطانيا لفرض عقوبات عليه بسبب غزو بلاده أراضي جارتها.

وفي بيانه أمس السبت، لم يتطرق أبراموفيتش إلى تطورات الموقف في أوكرانيا أو إلى موضوع العقوبات، حيث إنه من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال تشلسي "الوضع في أوكرانيا مرعب ومروع؛ نادي تشلسي يفكر حاليا في جميع الناس في أوكرانيا، الكل في النادي يصلي من أجل السلام".

Club statement on the conflict in Ukraine.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 27, 2022