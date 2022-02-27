أكد مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، أن المواجهتين أمام الكاميرون بالدور الحاسم المؤهل لكأس العالم قطر 2022 هما الأهم في مسيرته كمدرب وكلاعب، معلنا تحمله مسؤولية الفشل في أمم أفريقيا.

ويحل المنتخب الجزائري ضيفا على نظيره الكاميروني يوم 25 مارس/آذار المقبل بمدينة دوالا، على أن يلتقيا بالجزائر بعدها بـ4 أيام على ملعب مصطفى تشاكر.

الفرصة الأخيرة

وقال بلماضي -في مؤتمر صحفي اليوم الأحد- بالمركز التقني سيدي موسى التابع لاتحاد الكرة في العاصمة الجزائرية "أعلم أنها ستكون الفرصة الأخيرة للعب في المونديال لأغلب اللاعبين. إنها البطولة الأبرز، وهذا ما يشغلني منذ سبتمبر/أيلول (الماضي). نستحق الوجود في بلد عربي ومسلم".

📌📌#بلماضي: بلادنا تساهل تكون في كأس العالم الذي سيحتضنه بلد عربي ومسلم والجزائريين سيكونون حاضرون بقوة pic.twitter.com/e1oFQKKmDN — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) February 27, 2022

وأضاف "اليوم ليس لدي وقت لأضيعه في كلام آخر غير المنتخب الوطني؛ يمكن أن نتحدث عن كرة القدم المحلية في المستقبل. لكن الأمر بالنسبة لي يتعلق بمباراتين هما الأهم في مشواري كلاعب ومدرب مجتمعين. سنلعب مباراة العودة في بلدنا، يجب ألا يضيع التأهل منا، نريد أن نفعلها مع شعبنا. نعلم أن جماهيرنا تنتظرنا في البليدة، يجب أن يكون ملعبنا على شاكلة البومبونيرا (ملعب بوكا جونيورز الأرجنتيني)".

وأردف "إحصاءات مواجهاتنا أمام الكاميرون تظهر أنه ليست لدينا انتصارات كثيرة عليهم، فعلنا أشياء كثيرة، ولم نكن دوما نحن المرشحين، يتعين علينا قلب هذه المعطيات لهذه المواجهة. سوف نحتاج إلى شيء خاص، لدي طبيعة متفائلة وطموحة. يجب أن نلعب مباراة كبيرة للغاية، إنها من أجل كأس العالم، ولا يمكن أن تكون مباراة بسيطة".

📌📌#بلماضي: ماقدرتش نقول لبوقرة ما تلعبش بلايلي في المباراة ضد المغرب pic.twitter.com/wGACYtk255 — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) February 27, 2022

خيبة أمل أمم أفريقيا

وأشار بلماضي إلى نسيانه خيبة الإقصاء المبكر من بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، لافتا إلى أنه ليس بنفس المعطيات والرغبة فقط يمكن الذهاب إلى كأس العالم.

وأردف "الكاميرون لديها الرغبة أيضا للتأهل للمونديال. كان من المفترض أن نواجههم في ياوندي، لكن استثنائيا اختاروا ملعب جابوما (مدينة دوالا)، نحن مصدومين من الأرضية وليس الملعب أو المدينة".

🎙 Djamel Belmadi sur le stade Japoma. « On ne croit pas aux superstitions, on est pas traumatisés par ce stade. On souhaite juste une bonne pelouse. » pic.twitter.com/lyrthwdq64 — JDZ Football (@JDZFootball) February 27, 2022

وجدد بلماضي تأكيده بشأن عدم الاعتماد على أندي ديلور، مهاجم نادي نيس الفرنسي، الذي فضل عدم المشاركة في كأس أمم أفريقيا، لصالح التفرغ لناديه. وانتقد بلماضي -في الوقت نفسه- عدم اتخاذ بعض اللاعبين مزدوجي الجنسية ولا عائلاتهم أي خطوة للانضمام لـ"الخضر" رغم الحاجة إليهم، خاصا بالذكر حسام عوار، نجم ليون الفرنسي.

📌📌#بلماضي: ماقدرتش نقول لبوقرة ما تلعبش بلايلي في المباراة ضد المغرب pic.twitter.com/wGACYtk255 — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) February 27, 2022

السنغال استحق التتويج

من جهة أخرى، قال بلماضي إن منتخب السنغال استحق التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2021 التي أقيمت بالكاميرون، متهما "سوء الإعداد" بالتسبب في خروج "محاربي الصحراء" من البطولة القارية.

وتغلبت السنغال على مصر بركلات الترجيح 4-2، بعدما انتهى الوقتان الرسمي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة النهائية التي أقيمت في السادس من فبراير/شباط الجاري في ياوندي، لتحرز السنغال اللقب القاري لأول مرة في تاريخها، بعدما خسرته في دورتي 2002 أمام الكاميرون، و2019 أمام الجزائر.

وصرح بلماضي: "السنغال استحقت التتويج. إنه فريق يضم عددا من اللاعبين الكبار. نهنئهم. هم في المباراة الأولى، سجلوا الهدف في الدقيقة 96، نحن لم نستطع فعل هذا".

وخرجت الجزائر حاملة اللقب من الدور الأول بعد تعادل سلبي أمام سيراليون وخسارتين متتاليتين أمام غينيا الاستوائية صفر-1، وساحل العاج 1-3.

📌📌#بلماضي: أصـبنا جميعا بكورونا حتى أنا..كان عندي 5 لاعبين فقط غير مصابين pic.twitter.com/DWLLOGrAe8 — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) February 27, 2022

بلماضي يتحمل الفشل

وأكد بلماضي أنه يتحمل مسؤولية ما سماه "الإخفاق والفشل"، مشيرا إلى أن ظروف التحضير لم تكن مناسبة تماما لمنافسة بحجم أمم فريقيا.

وأضاف "23 لاعبا -من مجموع 28- أصيبوا بفيروس كورونا، نصف تعداد الجهاز الفني كذلك؛ الاستعدادات كانت كارثية. وضعنا البرنامج التحضيري 3 أو 4 أشهر قبل انطلاق المنافسة، كان يفترض أن ننطلق في معسكرنا التحضيري يوم 27 ديسمبر/كانون الأول، لكن التعداد لم يكتمل إلا بتاريخ الثالث من يناير/كانون الثاني، ولم نكن نعلم بذلك إلا قبل يومين أو ثلاثة. هناك قلة احترام تجاه هذه القارة".

الظروف التي تحدث عنها بلماضي والتي كانت من اسباب الفشل في الكان، خصوصا اصابة اللاعبين بفيروس كورونا، لماذا لم يتم الاعلان عنها في حينها مثل بقية المنتخبات المشاركة، ولماذا كان يتم إيهامنا بأن التحاليل عشية المباريات كلها سلبية؟؟ كان يمكن ان نتفهم وضع الرجل آتذاك !!! pic.twitter.com/bIX7n8KJkU — محمد الوضاحي Mohamed Louadahi (@mohamedlouadahi) February 27, 2022

وتابع "جزء من اللاعبين -ربما المجموعة بأكملها- لعبت كأس العرب. لم يكن هناك نقص في التواضع. لقد كان شكلاً من أشكال الرضا الذاتي، وكثيرا من اليقين. يجب أن تشعر بالجوع مرة أخرى، هذا يتطلب قوة ذهنية كبيرة. إذا لم يكن لديك ذلك، فهذا يمثل مشكلة. لكن إذا لم يلعبوا كأس العرب، فإنهم كانوا سيعانون من نقص في المنافسة".