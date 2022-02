أكد مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، أن المواجهتين أمام الكاميرون بالدور الحاسم المؤهل لكأس العالم قطر 2022 هما الأهم في مسيرته كمدرب وكلاعب، معلنا تحمله مسؤولية الفشل في أمم أفريقيا.

ويحل المنتخب الجزائري ضيفا على نظيره الكاميروني يوم 25 مارس/آذار المقبل بمدينة دوالا، على أن يلتقيا بالجزائر بعدها بـ4 أيام على ملعب مصطفى تشاكر.

وقال بلماضي -في مؤتمر صحفي اليوم الأحد- بالمركز التقني سيدي موسى التابع لاتحاد الكرة في العاصمة الجزائرية "أعلم أنها ستكون الفرصة الأخيرة للعب في المونديال لأغلب اللاعبين. إنها البطولة الأبرز، وهذا ما يشغلني منذ سبتمبر/أيلول (الماضي). نستحق الوجود في بلد عربي ومسلم".

وأضاف "اليوم ليس لدي وقت لأضيعه في كلام آخر غير المنتخب الوطني؛ يمكن أن نتحدث عن كرة القدم المحلية في المستقبل. لكن الأمر بالنسبة لي يتعلق بمباراتين هما الأهم في مشواري كلاعب ومدرب مجتمعين. سنلعب مباراة العودة في بلدنا، يجب ألا يضيع التأهل منا، نريد أن نفعلها مع شعبنا. نعلم أن جماهيرنا تنتظرنا في البليدة، يجب أن يكون ملعبنا على شاكلة البومبونيرا (ملعب بوكا جونيورز الأرجنتيني)".

وأردف "إحصاءات مواجهاتنا أمام الكاميرون تظهر أنه ليست لدينا انتصارات كثيرة عليهم، فعلنا أشياء كثيرة، ولم نكن دوما نحن المرشحين، يتعين علينا قلب هذه المعطيات لهذه المواجهة. سوف نحتاج إلى شيء خاص، لدي طبيعة متفائلة وطموحة. يجب أن نلعب مباراة كبيرة للغاية، إنها من أجل كأس العالم، ولا يمكن أن تكون مباراة بسيطة".

وأشار بلماضي إلى نسيانه خيبة الإقصاء المبكر من بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، لافتا إلى أنه ليس بنفس المعطيات والرغبة فقط يمكن الذهاب إلى كأس العالم.

وأردف "الكاميرون لديها الرغبة أيضا للتأهل للمونديال. كان من المفترض أن نواجههم في ياوندي، لكن استثنائيا اختاروا ملعب جابوما (مدينة دوالا)، نحن مصدومين من الأرضية وليس الملعب أو المدينة".

