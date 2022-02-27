عوّض الوداد البيضاوي المغربي تأخره المبكر بهدف، ليحقق فوزا مهما 3-1 على الزمالك المصري في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت، بينما تلقى الأهلي المصري -حامل اللقب- هزيمة مفاجئة 1-0 أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وانفرد الوداد بالمركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن بترو أتليتيكو الأنغولي الذي تصدر بعد فوزه 1-صفر على مضيفه ومنافسه المحلي ساجرادا في وقت سابق اليوم.

وتجمّد رصيد الزمالك عند نقطتين من تعادلين في المركز الثالث، بينما يأتي ساجرادا في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

وارتكب القائد يحيى جبران خطأ بالتمرير استغله الزمالك، ليفتتح التسجيل بعد 3 دقائق من البداية، إثر تمريرة بينية من المغربي أشرف بنشرقي إلى أحمد سيد (زيزو) الذي سدد من خارج منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة للمرمى.

وبحث الوداد -الذي سانده أكثر من 40 ألف متفرج في المدرجات- عن التعادل، وكان أيمن الحسوني قريبا من هز الشباك في الدقيقة 18، لكن تسديدته من داخل منطقة الجزاء تصدى لها محمد أبو جبل حارس الزمالك.

وأسفر ضغط الوداد عن هدف التعادل في الدقيقة 27، إثر سوء إبعاد من التونسي من حمزة المثلوثي استغله زهير مترجي، ليهز الشباك بتسديدة متقنة.

واستمر ضغط الوداد، حيث أطلق مبينزا جي القادم من الكونغو تسديدة من مدى قريب في الدقيقة 35، أبعدها أبو جبل الذي ارتكب خطأ في الإبعاد بعدها بدقيقتين، استغله المدافع أمين فرحان ليحرز الهدف الثاني لأصحاب الأرض إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

أمين فرحان يبصم على هدف في غاية الروعة ويمنح الوداد التقدّم بلقطة فنية ملفتة#الوداد_الزمالك #دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/JkQRLV9R6E — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 26, 2022

وضغط الزمالك لإدراك التعادل، ودفع الفرنسي باتريس كارتيرون بعدة تغييرات هجومية.

وعقب توتر أعصاب الفريقين إثر دفع أحد أفراد الطاقم الفني للزمالك أحد حاملي الكرات، نجح الوداد في إضافة الهدف الثالث قبل نهاية بدقيقتين، إثر هجمة مرتدة وتمريرة بينية من البديل الليبي مؤيد اللافي إلى جبران الذي أسكن الكرة في الزاوية البعيدة للمرمى.

وفي لواندا، سجل هدف بترو أتلتيكو الوحيد تياغو أزولاو في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، ليرفع رصيد فريقه إلى 7 نقاط في الصدارة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن الوداد.

🎥 ملخص المباراة: بترو أتليتكو يضيف ثلاث نقاط جديدة في رصيده عقب الفوز على ساجرادا إسبيرانسا بهدف مقابل لا شيء. ✅#TotalEnergiesCAFCL | #GDSEAPL | @petro_de_luanda | @Football2Gether pic.twitter.com/w5IgHGYsg4 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 26, 2022

صن داونز يصعق الأهلي

وفي صدمة أخرى للجماهير المصرية، أحرز البديل ثابيلو مورينا هدفا قبل 4 دقائق من النهاية، ليقود صن داونز لفوز مفاجئ 1-صفر على الأهلي حامل اللقب في عقر داره بالمجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم السبت.

وعلى ملعب ستاد القاهرة الدولي، حافظ صن داونز على صدارة المجموعة بسبع نقاط من 3 مباريات، متقدما بثلاث نقاط على المريخ السوداني ثاني الترتيب.

وبقي الأهلي في المركز الثالث بنقطة واحدة من مباراتين، متساويا مع الهلال السوداني الذي لعب 3 مباريات.