الفيفا يمنع إقامة مباريات في روسيا والفريق ينافس دون علم أو نشيد وطني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأحد، أنه لن ينظم أي مباريات دولية في روسيا ولن يُسمح للفريق برفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني في مبارياته التي سيخوضها خارج أرضه.

وأعلن الفيفا أن المنتخب الوطني لن يشارك تحت اسم روسيا بل سيكون تحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم وستقام مبارياته "على ملاعب محايدة" ودون جماهير كجزء من العقوبات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

Bureau of the FIFA Council takes initial measures with regard to war in Ukraine

— FIFA Media (@fifamedia) February 27, 2022