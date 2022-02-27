كرة قدم

الاتحاد الإنجليزي يدين الفظائع المرتكبة في أوكرانيا ويعلن عدم خوض أي مباراة ضد روسيا

World Cup - UEFA Qualifiers - Group I - Poland v England
المنتخب الإنجليزي لكرة القدم يحتفل بهدفه بمرمى بولندا (غيتي)
27/2/2022

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن منتخب إنجلترا لن يلعب أي مباراة ضد روسيا في المستقبل القريب على كل المستويات.

وقال الاتحاد الإنجليزي إنه اتخذ هذا القرار حيث "يدين بشدة الفظائع المرتكبة من القيادة الروسية" بعد بدء غزوها لأوكرانيا.

واتخذت بعض الدول الأخرى قرارات مماثلة وأعلنت عدم خوض أي مباراة لكرة القدم ضد روسيا.

المصدر : رويترز