الاتحاد الإنجليزي يدين الفظائع المرتكبة في أوكرانيا ويعلن عدم خوض أي مباراة ضد روسيا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن منتخب إنجلترا لن يلعب أي مباراة ضد روسيا في المستقبل القريب على كل المستويات.

وقال الاتحاد الإنجليزي إنه اتخذ هذا القرار حيث "يدين بشدة الفظائع المرتكبة من القيادة الروسية" بعد بدء غزوها لأوكرانيا.

Statement from The FA: pic.twitter.com/mBTJ2y5gh8 — The FA (@FA) February 27, 2022

واتخذت بعض الدول الأخرى قرارات مماثلة وأعلنت عدم خوض أي مباراة لكرة القدم ضد روسيا.