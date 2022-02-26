فلاهوفيتش يقود يوفنتوس لتقليص الفارق مع ميلان متصدر الدوري الإيطالي

سجل المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش هدفين ليقود يوفنتوس للفوز 3-2 على إمبولي وتقليص الفارق إلى 7 نقاط مع ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

ودخل يوفنتوس المباراة محاولا استغلال تعثر ميلان المتصدر وإنتر ميلان صاحب المركز الثاني أمس الجمعة، وتقدم باستحقاق عن طريق مويزي كين في الدقيقة 32.

لكن إمبولي أدرك التعادل، بعد خطأ دفاعي، عن طريق سيمون زوركوفسكي بعد 7 دقائق فقط.

واستعاد يوفنتوس التقدم قبل الاستراحة بعدما أظهر فلاهوفيتش مهارة رائعة قبل أن يهز الشباك.

وعزز فلاهوفيتش تقدم يوفنتوس، واستحوذ على تمريرة ألفارو موراتا قبل أن يسجل ببراعة في الدقيقة 66.

وقبل 14 دقيقة من النهاية، سجل أندريا لامانتيا الهدف الثاني لإمبولي، لكن يوفنتوس حافظ على الانتصار.

وأصبح رصيد يوفنتوس -رابع الترتيب- 50 نقطة من 27 مباراة، وبفارق 7 نقاط عن ميلان و4 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثالث.

ويأتي إمبولي في المركز 13 من دون أي فوز في آخر 10 مباريات.