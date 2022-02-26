مانشستر يونايتد بقيادة رونالدو يكتفي بتعادل محبط مع واتفورد وتوتنهام يكتسح ليدز

اكتفى مانشستر يونايتد بتعادل محبط مع واتفورد المتعثر في أولد ترافورد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، لتتعرض آمال إنهاء الموسم في المربع الذهبي لضربة، في حين عاد توتنهام للانتصارات برباعية في مرمى ليدز، وواصل نيوكاسل التقدم بالفوز 2-صفر على برينتفورد.

كما شهدت الجولة 27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم تعادل كريستال بالاس مع بيرنلي 1-1.

وأصبح رصيد يونايتد 47 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن أرسنال، لكن الفريق اللندني يملك 3 مباريات إضافية.

وعلى ملعب أولد ترافورد، فرض مانشستر يونايتد سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب في المباراة، وحاصر واتفورد معظم الوقت داخل منطقة الجزاء.

وسدد كريستيانو رونالدو في القائم في الدقيقة الخامسة، ثم هز الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل، وسط ضغط قوي لأصحاب الأرض.

وأهدر أنطوني إيلانجا جناح يونايتد فرصة للتسجيل بعد الاستراحة، بعد تمريرة من بول بوغبا، في حين اعتمد واتفورد على التكتل الدفاعي.

وبقي واتفورد في المركز قبل الأخير برصيد 19 نقطة وبفارق 3 نقاط خلف إيفرتون صاحب المركز 17.

توتنهام يكتسح ليدز

وفي مباراة أخرى، صالح توتنهام جماهيره واكتسح مضيفه ليدز يونايتد بـ4-صفر.

وحسم توتنهام الفوز منذ الشوط الأول، حيث أنهاه متقدما بـ3 أهداف، ثم سجل الرابع في شوط المباراة الثاني.

وتقدم الأيرلندي مات دوهيرتي بهدف لتوتنهام في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف السويدي ديان كولوسيفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 15، وتكفل الهداف هاري كين بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 27.

وقبل 5 دقائق من نهاية المباراة، أحرز الكوري الجنوبي هيونج مين سون الهدف الرابع لتوتنهام.

ورفع توتنهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد ليدز عند 23 نقطة في المركز 15.