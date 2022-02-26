مانشستر سيتي يعزز تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز بهدف متأخر

عزز مانشستر سيتي تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وفاز 1-صفر على إيفرتون المتعثر بفضل هدف مع قرب النهاية من فيل فودن اليوم السبت.

وواجه فريق المدرب بيب غوارديولا صعوبات في اختراق دفاع إيفرتون في ملعب غوديسون بارك، قبل أن يقابل فودن تمريرة عرضية أبدلت اتجاهها من برناردو سيلفا، وسجل بسهولة من مدى قريب في الدقيقة 82.

ونجا سيتي من مطالبات إيفرتون بالحصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد محتملة من رودري لاعب الوسط داخل المنطقة، لكن حكم الفيديو المساعد أمر بمواصلة اللعب.

وفي النهاية، خرج سيتي بالانتصار ووسع الفارق إلى 6 نقاط مع ليفربول صاحب المركز الثاني الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة.

ولدى سيتي 66 نقطة من 27 مباراة، ويملك ليفربول 60 نقطة، وسيلعب الفريقان معا في ملعب الاتحاد في أبريل/نيسان القادم.

وخسر إيفرتون للمرة الخامسة في 6 مباريات، ليتقدم بنقطة واحدة على منطقة الهبوط، حيث يحتل المركز الـ17.