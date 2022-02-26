رونالدو يعلق على الحرب الأوكرانية ويكشف عن سعادته رغم الانتقادات وموعد اعتزاله

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الحرب الروسية على أوكرانيا، كما كشف عن سعادته رغم الانتقادات الموجهة إليه لتراجع مستواه، مشيرا إلى الموعد الذي يخطط لاعتزال كرة القدم فيه.

وقال رونالدو عبر خاصية القصص بحسابه الرسمي على إنستغرام "نحتاج إلى صنع عالم أفضل لأجل أطفالنا. ندعو من أجل السلام في عالمنا".

ورغم تراجع مستواه والهجوم عليه في المدة الأخيرة، فإن رونالدو كشف عن سعادته، مشيرا إلى أنه سيلعب مواسم عدة أخرى؛ بقوله "أعلم أنه لم يتبق لي كثير من السنوات للعب، قد تكون 4 أو 5 سنوات أخرى، سنرى ما سيحدث".

ويعني هذا أنه ينوي اللعب حتى بعد سن الـ40 من عمره، حيث يبلغ الآن 37 عاما.

وأضاف رونالدو "كانت حياتي رحلة جميلة، تركت بصمتي في كل مكان ذهبت إليه. يمكن أن يحقق بعض اللاعبين أرقاما ولكن أعتقد أنه لا يوجد لاعب في التاريخ يمكن أن يفخر بالقول إنه ترك بصمته في كل مكان مر به، وهذا يجعلني سعيدا".

ويمر رونالدو بأكثر مراحل حياته الكروية خلوًّا من هز الشباك، أو حتى التأثير في المباريات، وظهر ذلك جليا في مباراة فريقه (مانشستر يونايتد) أمام "أتلتيكو مدريد" التي لم يصوّب فيها سوى كرة واحدة على المرمى.

ولم يحرز النجم البرتغالي في العام الجاري إلا هدفا واحدا فقط، كان في مرمى "نوريتش سيتي" -متذيل جدول فرق البريميرليغ- مسجلا رقما قياسيا سلبيا في مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات.