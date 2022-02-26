فاز الرجاء المغربي 1-صفر على ضيفه الحرية الغيني يوم الجمعة في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، كما فاز المريخ السوداني على مواطنه الهلال 2-1، بينما خسر وفاق سطيف الجزائري 1-0 أمام مضيفه أمازولو الجنوب أفريقي.

وبفوزه الثالث على التوالي، عزز الرجاء صدارته المجموعة الثانية بعدما حقق العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بينما قبع الحرية في المركز الرابع الأخير من دون رصيد بعد تلقيه الهزيمة الثالثة.

وواجه الرجاء -الذي لعب وسط جماهيره وتحت أنظار وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب- صعوبات كبيرة لفرض أسلوب لعبه، وجاء الشوط الأول باهتا في غياب فرص حقيقية، بينما لاحت للمنافس 3 فرص لهز الشباك.

وتحسن أداء الرجاء في الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 67 عن طريق القائد محسن متولي بتسديدة من زاوية صعبة بعد خروج خاطئ للحارس موسى كمارا، عقب تمريرة عرضية من الظهير عبد الجليل جبيرة من الجهة اليسرى.

وتألق الحارس مروان فخر في الحفاظ على تقدم الرجاء، حيث أبعد الخطر في عدة مناسبات من بينها انفراد الحرية الغيني بالمرمى مرتين.

🎥 ملخص المباراة: بهدف دون مقابل، أمازولو يحقق الإنتصار الثاني تواليًا بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا على حساب وفاق سطيف! ✅#TotalEnergiesCAFCL | #AFCESS | @AmaZuluFootball | @essetifienne | @Football2Gether pic.twitter.com/ZNXUQThaFX — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 25, 2022

تأزم موقف سطيف

وفي وقت سابق بنفس المجموعة، تأزم موقف وفاق سطيف الجزائري، بعد هزيمته 1-صفر أمام مضيفه أمازولو الجنوب أفريقي يوم الجمعة.

وسجل أميجو ميميلا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.

واستمر سطيف في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما حل أمازولو برصيد 6 نقاط خلف الرجاء البيضاوي المتصدر.

🎥 ملخص المباراة: 🇸🇩 عقب لقاء مثير بين الفريقين، المريخ يفوز بنتيجة 2-1 على حساب الهلال بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.#TotalEnergiesCAFCL | #MSCHSC | @Almerrikh08

| @AlHilalSC_ | @Football2Gether pic.twitter.com/rGx2bFOWFc — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 25, 2022

المريخ يهزم الهلال

وفي المجموعة الأولى، فاز المريخ السوداني على مواطنه الهلال 2-1، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة التي تشهد منافسة ساخنة.

ورفع المريخ رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الثاني خلف صن داونز الجنوب أفريقي المتصدر الذي يواجه الأهلي المصري غدا السبت، بينما يتذيل الهلال المجموعة بنقطة واحدة.

وجاء الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، حيث افتتح السماني سعد الدين ثنائية المريخ بعد ثلاث دقائق من البداية إثر متابعة تمريرة عرضية أبعدها علي أبو عشرين حارس الهلال عن مرماه ليتابعها مهاجم المريخ في الشباك.

وأدرك محمد عبد الرحمن التعادل للضيوف في الدقيقة 32 بتسديدة إثر تمريرة من عيد مقدم.

وسجل السماني الهدف الثاني لفريقه وله قبل نهاية الشوط بدقيقتين بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من النيجيري توني إدجوماريجوي.