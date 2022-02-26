تأخير مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الازدحام المروري

أعلن برايتون آند هوف ألبيون وأستون فيلا تأخير موعد بداية مباراة الناديين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت بسبب الازدحام المروري إلى الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش.

وذكرت تقارير بريطانية أن حافلة أستون فيلا وصلت إلى الملعب قبل نصف ساعة من الموعد المفترض لبدء المباراة.

وهو ما لزم تأخير المباراة لمنح الفريق الضيف وقتا لتغيير ملابسه وإجراء الإحماء مما قد يستغرق نحو نصف ساعة.

ويحتل برايتون المركز العاشر بفارق 6 نقاط عن أستون فيلا الذي يأتي في المركز 13.

ورغم الضغط العصبي على لاعبي أستون فيلا فإنهم لم يتأثروا سلبيا على أرض ملعب منافسهم، وتقدموا بهدف عن طريق ماتي كاش في الدقيقة 17، وما تزال المباراة دائرة حتى الآن.

وأضاف أولي واتكينز، الهدف الثاني لفيلا في الدقيقة 67 ليفوز أستون فيلا بالمباراة 2-0.