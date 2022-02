بولندا ترفض اللعب أمام روسيا في تصفيات مونديال 2022 وليفاندوفسكي يعلق

قال رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم سيزاري كوليسا إن بلاده لن تلعب مباراتها المقبلة بتصفيات كأس العالم 2022 أمام روسيا في مارس/آذار المقبل، بسبب غزو القوات الروسية أراضي جارتها أوكرانيا.

ومن المقرر أن تستضيف روسيا منتخب بولندا بنصف نهائي ملحق تصفيات كأس العالم في 24 مارس/آذار المقبل، وإذا تقدم منتخبها فإنها ستستضيف السويد أو التشيك بالنهائي في 29 من الشهر نفسه.

وكتب كوليسا عبر تويتر "في ضوء تصعيد الهجوم الروسي على أوكرانيا فإن المنتخب الوطني البولندي لن يلعب مباراته المقبلة أمام منتخب الجمهورية الروسية".

وأضاف المسؤول البولندي "هذا هو القرار المناسب الوحيد. نحن نجري محادثات مع اتحادي كرة القدم في السويد وجمهورية التشيك لاتخاذ موقف موحد".

من جانبه، عبّر الهداف روبرت ليفاندوفسكي عن تأييده لقرر عدم خوض المباراة أمام روسيا، ونشر مهاجم بايرن ميونخ تغريد ة عبر حسابه في تويتر برر فيها موقفه.

وقال ليفاندوفسكي الذي سجل 74 هدفا في 128 مباراة مع بولندا "إنه القرار الصحيح، لا أستطيع أن أتخيل لعب مباراة مع المنتخب الروسي في وقت يستمر فيه العدوان المسلح في أوكرانيا".

It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF

