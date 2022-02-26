سجل كريم بنزيمة هدفا في الدقائق الأخيرة ليهدي ريال مدريد الفوز 1-صفر على رايو فايكانو، ويسمح لفريقه بتعزيز تصدره للدوري الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وبات ريال يتقدم بـ9 نقاط على إشبيلية صاحب المركز الثاني الذي سيلعب ضد ريال بيتيس ثالث الترتيب يوم الأحد.

وظهر ريال مدريد في مستوى متوسط، وكان في طريقه إلى الخروج بالتعادل من دون أهداف حتى تعاون بنزيمة مع فينيسيوس جونيور بشكل مميز.

وأرسل المهاجم الفرنسي تمريرة طويلة إلى فينيسيوس، ثم ركض في المساحة الفارغة ليستقبل الكرة مجددا ويسدد من لمسة واحدة داخل شباك أصحاب الأرض.

ملخص للفوز الصعب لريال مدريد على جاره "رايو فايكانو" 📺#RayoRealMadrid 0-1 pic.twitter.com/QvHWFvYips — LaLiga (@LaLigaArab) February 26, 2022

وتألق لوكا زيدان حارس فايكانو-نجل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق- وكان له الفضل الأكبر في تأخر هز الملكي لشباكه بعدما تصدى لأكثر من كرة خطيرة.