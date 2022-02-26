أنشيلوتي يحدد نقاط ضعف ريال مدريد قبل المواجهة الحاسمة أمام سان جيرمان

يسعى ريال مدريد إلى مواصلة الانتصارات والتمسك بصدارة الدوري الإسباني حين يواجه اليوم السبت رايو فايكانو، في مباراة ستشكل اختبارا جديدا قبل استقبال باريس سان جيرمان، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعد بداية موسم مثالية، اعترف مدرب النادي الملكي كارلو أنشيلوتي بأن فريقه واجه صعوبات خلال الفترة الماضية التي شهدت خسارة أمام سان جيرمان في مباراة الذهاب، وفقدان كثير من النقاط خلال مباريات الدوري المحلي، إضافة إلى الإقصاء من كأس ملك إسبانيا.

وقال المدرب الإيطالي "نحن أقل جودة منذ كأس السوبر الإسباني" الذي توج به الفريق منصف يناير/كانون الثاني الماضي بعد الفوز على أتلتيك بلباو 2-صفر.

وأضاف "واجهنا صعوبات في بداية المباريات الأخيرة، ولكن الأداء تحسن خلال الشوط الثاني، وهو ما يعني أننا لا نعاني من الإرهاق ولا نواجه مشكلة في لياقة اللاعبين وجاهزيتهم".

وتابع "تحدثنا عن هذه المشكلة فيما بيننا. وتأتي المباراة ضد رايو فايكانو في الوقت المناسب، لأنهم من أفضل الفرق في الدوري الإسباني في أول 30 دقيقة"، في إشارة إلى أن ريال مدريد مطالب بالدخول بقوة لمباراة اليوم السبت لتجنب تعثر آخر.

وتحدث أنشيلوتي عن نيته في إحداث تغيير بخطط الفريق، وقال "نسعى إلى أن نكون أكثر قوة، وأكثر عدوانية في الضغط، لقد أحرزنا تقدما جيدا في تدريبات هذا الأسبوع وأنا متفائل".

وواجه المدرب الإيطالي انتقادات واسعة بسبب اعتماده خطة دفاعية متحفظة أمام سان جيرمان، وهي الانتقادات التي يحاول الرد عليها عبر مباراة فايكانو اليوم السبت ومباراة ريال سوسيداد الأسبوع المقبل، قبل استقبال سان جيرمان في مواجهة حاسمة لمستقبل النادي الملكي في المسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها.